Kurz vor Stormzy-Trennung: Maya Jama flirtete mit anderem

Maya Jama (29) scheint ihr Leben als Single in vollen Zügen zu genießen. Bereits wenige Tage vor der Bekanntgabe ihrer Trennung von Stormzy (30) flirtete sie mit einem anderen Mann. Der Flirt ereignete sich in einer Folge der UK-Version von Love Island, in der Maya die Moderation übernimmt. Als die 29-Jährige die Villa in einem roten Latexkleid betrat, begrüßte sie der Teilnehmer Ciaran Davies mit: "Ja, Maya! Du siehst toll aus, Maya." Ohne zu zögern antwortete Maya daraufhin: "Genau wie du, Ciaran."

Am Mittwoch hatten Maya und Stormzy ihr Liebes-Aus via Instagram-Story bekannt gegeben. "Wir haben das vergangene Jahr damit verbracht, unser Bestes zu geben, damit die Beziehung funktioniert. Trotzdem haben wir vor Kurzem beschlossen, Schluss zu machen", heißt es in dem Statement. Böses Blut soll zwischen ihnen jedoch nicht fließen. "Wir schätzen uns immer noch sehr, wir respektieren uns immer noch und wir sind immer noch dankbar für die Zeit, die wir miteinander verbracht haben. [...] Also macht keinen Aufstand, wenn ihr uns bei den Brit Awards oder so seht – wir sind Kumpels!", erklärte das ehemalige Traumpaar.

Maya und Stormzy hatten sich 2014 bei einer Veranstaltung in London kennengelernt. Knapp ein Jahr später sollen die beiden offiziell zusammengekommen sein. 2019 hatte sich das Paar zum ersten Mal getrennt. Nach einer längeren Pause gaben sie ihrer Liebe 2023 noch mal eine Chance. Die beiden schienen eigentlich glücklicher denn je gewesen zu sein – erst vor wenigen Wochen spekulierten die Fans über eine mögliche Verlobung zwischen dem Paar.

Instagram / mayajama Maya Jama bei einer Folge von "Love Island", 2024

Getty Images Stormzy und Maya Jama bei der Pariser Fashion Week im Juni 2024

