Fans spekulieren: Sind Stormzy und Maya Jama etwa verlobt?

Stormzy (30) und Maya Jama (29) bringen die Gerüchteküche mit einer neuen Bildreihe auf Instagram ordentlich zum Brodeln! Auf einem süßen Schwarz-weiß-Schnappschuss ist zu sehen, wie der Rapper und die Moderatorin Seite an Seite stehen und sich dabei ganz verliebt in die Augen blicken – laut Fans könnte das ein mögliches Indiz für eine Verlobung sein! "Für eine Sekunde dachte ich, dass das erste Bild die Verlobung zeigt", "Ihr zwei! Ich dachte, das wäre eine Verlobungsanzeige!" oder "Sag uns, dass du schon verlobt bist, damit wir alle aufatmen können, wenn du dieses Zeug postest", lauten nur einige der Spekulationen in der Kommentarspalte. Ein weiterer User wird sogar noch etwas direkter und fordert Stormzy auf: "Heirate diese Frau."

Anfang der Woche sorgten die beiden für einen seltenen, aber sehr erfreulichen Anblick: Am Dienstag besuchten sie zusammen die exklusive Modenschau von Louis Vuitton während der Pariser Fashion Week. Wie auf dem vorliegenden Foto zu sehen ist, präsentierten sich Stormzy und Maya total happy und händchenhaltend für die Paparazzi am roten Teppich.

Medienberichten zufolge lernten sie sich im Jahr 2014 bei einer Veranstaltung in London kennen, ein Jahr später kamen die zwei dann offiziell zusammen. 2019 trennten sich der Musiker und die TV-Bekanntheit überraschend – allerdings nicht endgültig. Im Oktober 2023 bestätigten die beiden, dass sie ihrer Liebe eine zweite Chance geben und wieder ein Paar sind.

Getty Images Stormzy und Maya Jama bei der Pariser Fashion Week im Juni 2024

Getty Images Maya Jama und Stormzy im Juni 2017

