Nach Notfall: Lena Meyer-Landrut freut sich auf ihr Comeback

Für Lena Meyer-Landrut (33) lief der Konzertsommer bisher nicht wie geplant. Die "Satellite"-Interpretin musste zuletzt mehrere Shows aus gesundheitlichen Gründen canceln und längere Zeit im Krankenhaus behandelt werden. Nun meldet sie sich mit einer positiven Nachricht bei ihren Fans. "Wir sehen uns in drei Tagen", verspricht die Musikerin ihren Followern auf Instagram. Der Auftritt in Plauen kann also am Wochenende wie geplant stattfinden. Dazu postet sie einen Zusammenschnitt der bisherigen Konzerte. In einem Clip sitzt die ESC-Siegerin hinter der Bühne und fragt: "Machen wir das noch mal? Das kann's ja noch nicht gewesen sein!"

Lenas Fans atmen auf. Der gesundheitliche Schreck um ihr Idol hatte sie in Sorge versetzt. Ende Juni hätte die Sängerin eigentlich einen Auftritt bei einem Festival in München gehabt. Die Show hatte allerdings aufgrund eines Notfalls sehr kurzfristig abgesagt werden müssen. "Mir ging es tagsüber schon nicht so gut und ich habe dann abends krampfartige Bauch- und Nierenschmerzen bekommen, musste mich kurz vor Showstart übergeben und bin dann in eine Klinik gebracht worden", beschrieb die 33-Jährige ihren Zustand danach auf Social Media.

Tourneen scheinen für Lena ein schwieriges Thema zu sein. In einem Interview für Apple Music hatte die The Voice Kids-Jurorin offenbart: "Ich habe ein kleines Trauma mitgenommen bei meiner allerersten Tour. Das werde ich nicht los, egal, wie viel ich mich darüber austausche oder wie viel Feedback ich kriege." Sie wäre damals mit ihren 19 Jahren einfach zu jung gewesen und hätte mit den hohen Erwartungen der ESC-Fans nicht umgehen können.

