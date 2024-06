Klinik: Aus diesem Grund sagte Lena Meyer-Landrut Show ab!

Gestern versetzte Lena Meyer-Landrut (33) ihre Fans in Sorge. Eigentlich sollte die Sängerin abends bei einem Festival in München auf der Bühne stehen – ganz kurzfristig wurde der Auftritt dann abgeblasen. Zunächst gab es wenige Informationen zu den Gründen, doch nun äußert sich Lena höchstpersönlich dazu. "Mir ging es tagsüber schon nicht so gut und ich habe dann abends krampfartige Bauch- und Nierenschmerzen bekommen, musste mich kurz vor Showstart übergeben und bin dann in eine Klinik gebracht worden", schildert sie die gestrigen Ereignisse in ihrer Instagram-Story. Über die Fürsorge sei sie besonders froh: "Danke an die SanitäterInnen und ÄrztInnen, die mir so schnell geholfen haben."

Dann richtet sie ihren Fans eine Entschuldigung aus. "Mein Gewissen treibt mich um, aber mein Körper hat Nein gesagt", betont die "Satellite"-Interpretin. Lena tue es sehr leid, dass ihre Zuschauer enttäuscht wurden. Mittlerweile gehe es ihr aber schon besser. Zum Glück – denn die nächste Show ruft bereits. Eigentlich soll die Musikerin heute Abend bei der Landesgartenschau in Wangen im Allgäu ein Konzert spielen. Lena verspricht: "Ich ruhe jetzt und tue alles dafür, die Show heute Abend für euch spielen zu können!"

Mit diesen Komplikationen hat Lena wohl nicht gerechnet. Erst kürzlich meldete sie sich auf der sozialen Plattform bei ihren Fans und rührte kräftig die Werbetrommel für ihre nächsten Auftritte. Denn: Die Karten für ihre kommenden Shows hatten sich wohl nicht so gut verkauft wie erhofft. "Wenn ihr kommen würdet, würde ich mich mega, megadolle freuen", schwärmte die einstige ESC-Siegerin.

Lena Meyer-Landrut, Sängerin

Lena Meyer-Landrut bei der EM-Qualifikations-Auslosung im Oktober 2022

