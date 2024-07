Nach schlimmer Entzündung: Jürgen Milski geht es besser!

Vor einigen Tagen hatte Jürgen Milski (60) seinen Fans im Netz einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Der Moderator hatte sich mit einem roten, entzündeten Auge gezeigt und seine Community um Rat gebeten – denn aufgrund seiner geplanten Auftritte hatte er keine Zeit, einen Arzt aufzusuchen. Jetzt meldet sich der Partyschlagersänger erneut auf Instagram und gibt seinen Fans ein Gesundheitsupdate: "Es ist tatsächlich besser geworden. Ich war zwar immer noch nicht beim Arzt, aber ich habe mir auf Mallorca in der Apotheke eine Salbe und Tropfen geholt und seitdem ist der Patient wirklich auf dem Weg der Besserung."

Vor fast einer Woche hatte sich Jürgen zum ersten Mal an seine Community im Netz gewandt und von seinem Problem berichtet: "Ich hab jetzt seit ein paar Tagen diese Augenentzündung hier und weiß nicht, was das ist. [...] Weiß vielleicht einer, was das hier sein kann?" Der Ex-Promi Big Brother-Bewohner benötigte eine schnelle Lösung für sein Problem, denn er plante nur wenige Tage später im ZDF-Fernsehgarten aufzutreten. Obwohl die Entzündung noch immer nicht ganz verheilt ist, absolvierte er den Auftritt seinen Fans zuliebe trotzdem – mit Sonnenbrille, um das rote Auge zu verstecken.

Nicht nur auf der Bühne gibt Jürgen 100 Prozent und beweist Willenskraft. Ende vergangenen Jahres wagte er sich in neue Gefilde und wurde zum Unternehmensgründer. Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Ralf Kosche präsentierte er in der Weihnachtsausgabe von Die Höhle der Löwen seine Idee – den Gogglestop. Die Erfindung ist ein kleiner Plastikhaken, der am Skihelm befestigt wird, um das Herunterrutschen der Skibrille zu vermeiden. Der Löwe Ralf Dümmel (57) konnte von dieser Idee überzeugt werden: Für 15 Prozent Beteiligung war er bereit, 30.000 Euro an das Gründer-Duo zu zahlen.

Getty Images Jürgen Milski, Entertainer

Getty Images Ralf Dümmel, August 2021

