Kurz nach Trennung: Stormzy steht schon wieder auf der Bühne

Der UK-Rapper Stormzy (30) und die Moderatorin Maya Jama (29) gehen seit Kurzem getrennte Wege. Doch der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Michael Omari heißt, nimmt sich keine Pause, sondern stürzt sich direkt in die Arbeit. Ein Video auf dem TikTok-Account des Gurtenfestivals zeigt, wie der Musiker in Bern performt. Voller Energie rappt er seinen Hit "Audacity" und springt dabei auf der Bühne hin und her. Während seines Auftritts hat er einen etwas wütenden Gesichtsausdruck aufgesetzt und eine Zornesfalte auf der Stirn. Allerdings gehört das für den Hip-Hop-Star zu seiner Performance dazu und muss nicht unbedingt etwas mit seinem Liebes-Aus zu tun haben.

Das Statement des Ex-Paares deutete auch nicht auf einen großen Streit hin. "Wir schätzen uns immer noch sehr, wir respektieren uns immer noch und wir sind immer noch dankbar für die Zeit, die wir miteinander verbracht haben. [...] Also macht keinen Aufstand, wenn ihr uns bei den Brit Awards oder so seht – wir sind Kumpels!", hieß es in Mayas Instagram-Story. Die beiden britischen Promis erklärten, dass sie einfach nicht mehr als Liebespaar funktioniert hätten.

Die TV-Bekanntheit und der Londoner hatten erst von 2014 bis 2019 gedatet. Im vergangenen Jahr gaben sie ihrer Liebe dann noch eine weitere Chance. Nach vielen Spekulationen offenbarten sie schließlich im Herbst auf Social Media, dass sie wieder zusammen waren. Maya postete damals voller Stolz ein Foto ihres Beaus, auf dem er sie vom Flughafen abholte. Stormzy hielt darauf ein selbstgemaltes Schild in die Luft, auf dem geschrieben stand: "Maya Jamas Nummer eins Fan".

Getty Images Maya Jama und Stormzy im Juli 2024

Instagram / mayajama Stormzy im Oktober 2023

