Vandalismus-Vorwurf: Ryan Garcia droht ein Jahr Gefängnis!

Muss Ryan Garcia (25) jetzt mit ernsthaften Konsequenzen rechnen? Im vergangenen Monat wurde der Profiboxer wegen Vandalismus in einem Hotel in Los Angeles festgenommen. Nun gibt der Bezirksstaatsanwalt von L.A. County, George Gascón, laut TMZ bekannt, dass Ryan wegen Vandalismus in Höhe von 367,06 Euro oder mehr für die Beschädigung oder Zerstörung von Eigentum angeklagt wurde. Im Falle einer Verurteilung müsse er mit einer Haftstrafe von bis zu 12 Monaten rechnen. Der Prozess soll voraussichtlich am 7. August beginnen.

"Wir sind zwar froh, dass bei diesem Vorfall keine Verletzten zu beklagen waren, aber rücksichtsloses Verhalten, das Eigentum beschädigt, zeigt eine eklatante und inakzeptable Missachtung der Sicherheit und des Friedens in unserer Gemeinde", macht der Staatsanwalt in seinem Statement deutlich und kündigt an: "Unser Büro wird sich dafür einsetzen, dass die verantwortliche Person zur Rechenschaft gezogen wird." Bisher äußerten sich Ryan und seine Anwälte noch nicht öffentlich zu der Anklage und den drohenden Konsequenzen.

Im Juni teilte TMZ ein Video, das Ryan bei seiner Verhaftung im Waldorf Astoria in Beverly Hills zeigte. Mehrere Beamte führten den 25-Jährigen, der Handschellen trug, aus der Hotellobby zu ihrem Streifenwagen. Angeblich soll der World-Boxing-Council-Titelträger unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss gestanden haben. Laut Augenzeugen habe sich Ryan bei seiner Verhaftung aber friedlich verhalten.

Getty Images Ryan Garcia, Sportler

