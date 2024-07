Ryan Garcias Ex Andrea beantragt einstweilige Verfügung!

Die Ex von Ryan Garcia (25) erwirkt eine einstweilige Verfügung gegen den Starboxer, nachdem dieser sie und ihre Familie bedroht haben soll. Wie unter anderem TMZ berichtet, soll Andrea Celina die Verfügung vergangene Woche beantragt haben – sie wirft dem Sportler vor, zunehmend außer Kontrolle und unberechenbar zu werden. In den Unterlagen, die dem Magazin vorliegen, behauptet Andrea, dass Ryan, als sie am 19. Juli mit ihren Geschwistern in einem Restaurant saß, eine Szene gemacht habe. Er soll ihren Bruder bedroht haben und sie dazu genötigt haben, die Lokalitäten zu verlassen. Des Weiteren habe der US-Amerikaner sie nach Hause verfolgt und zehn Minuten vor ihrem Haus im Auto gesessen.

Doch damit nicht genug: Zwei Tage später habe Drea eine SMS von dem 25-Jährigen erhalten, in der er drohte, einen "Anschlag" auf ihren Bruder zu verüben, sollte sie nicht anrufen. In dem Papier zitiert sie ihren Noch-Ehemann unter anderem wie folgt: "Ich will deinen […] Bruder. Ich kann es nicht mehr erwarten. Wir werden ihn umbringen." […] Ich werde deinen Vater und deinen Bruder zur gleichen Zeit töten." Als sie Ryan mitteilte, eine einstweilige Verfügung erwirken zu wollen, habe dieser zudem gemeint, diese nicht zu erhalten, da er den Richter kaufen werde.

Erst im Januar hatte zunächst noch alles nach dem perfekten Familienglück ausgesehen: Ryan und Andrea durften ihr zweites gemeinsames Kind auf der Welt begrüßen. Doch nur wenige Stunden später verkündete der frischgebackene Vater das Liebes-Aus auf Instagram: "Ich trete in ein neues Kapitel meines Lebens ein und muss schweren Herzens mitteilen, dass Drea und ich uns entschieden haben, uns scheiden zu lassen". Um die Erziehung des Nachwuchses wollen sie sich zusammen kümmern.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ryan Garcia, Boxer

Anzeige Anzeige

Getty Images Ryan Garcia, Boxer

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de