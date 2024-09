Trotz Verbot: Ryan Garcia will wieder in den Boxring steigen

Im April dieses Jahres wurde Ryan Garcia (26) ein Boxverbot auferlegt. Der Sportler wurde von der staatlichen Sportkommission in New York auf verbotene Substanzen getestet – die Untersuchung für das Dopingmittel Ostarin fiel positiv aus. Das Medikament hilft dabei, sehr schnell Muskelmasse und Stärke aufzubauen. Deswegen darf der Boxer eigentlich bis April des nächsten Jahres an keinem Boxwettkampf teilnehmen. Das scheint Ryan allerdings nicht sonderlich zu interessieren. Gegenüber TMZ zeigte er sich sicher und versprach: "Ihr werdet mich im Dezember kämpfen sehen. Es wird ein großer Kampf, also macht euch auf was gefasst!"

In den vergangenen Monaten stand Ryan immer wieder aus den falschen Gründen im Rampenlicht. Neben mehrfachen Vorwürfen des Vandalismus wurde im Juli dieses Jahres auch noch eine einstweilige Verfügung gegen ihn von seiner Ex-Partnerin erlassen. Wie das gleiche Magazin damals berichtete, warf sie ihrem ehemaligen Ehemann vor, "außer Kontrolle" zu sein. Er soll während eines Restaurantbesuchs ihren Bruder bedroht und sie dazu genötigt haben, das Lokal mit ihm zu verlassen. Nur Tage zuvor habe er ihr über SMS gedroht, einen "Anschlag" auf ihre Familie zu verüben. "Ich werde deinen Vater und deinen Bruder zur gleichen Zeit töten", soll er ihr über Textnachrichten mitgeteilt haben.

Noch im vergangenen Jahr schien alles gut zu sein. Erst im Januar dieses Jahres kam der Umschwung. Nachdem seine damalige Frau ihr zweites gemeinsames Kind auf die Welt gebracht hatte, machte Ryan die Scheidung von ihr bekannt – nur Stunden nach der Entbindung. Auf Instagram teilte er damals sein Statement und meinte: "Ich trete in ein neues Kapitel meines Lebens ein und muss schweren Herzens mitteilen, dass Drea und ich uns entschieden haben, uns scheiden zu lassen."

Getty Images Ryan Garcia, Profiboxer

Getty Images Ryan Garcia, 2023

