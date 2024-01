Nach Babyglück: Der Boxer Ryan Garcia verkündet Scheidung!

Eigentlich schien alles perfekt! Ryan Garcia (25) und seine Partnerin Drea Celine hatten vor wenigen Stunden ihren ersten gemeinsamen Sohn auf der Welt begrüßt. Seine Freude über die Geburt des kleinen Henry Leos teilte der Profiboxer mit einem Foto und ein paar rührenden Worten im Netz. Nur wenige Stunden später verkündete er dann aber noch eine unschöne Nachricht, mit der seine Fans nicht gerechnet haben: Ryan und Drea lassen sich scheiden!

"Ich trete in ein neues Kapitel meines Lebens ein und muss schweren Herzens mitteilen, dass Drea und ich uns entschieden haben, uns scheiden zu lassen", schreibt der 25-Jährige laut TMZ in einem Instagram-Post, den er mittlerweile wieder gelöscht hat. Um die Erziehung beider gemeinsamer Kinder werden sich Ryan und seine Noch-Ehefrau, mit der er seit 2019 liiert war, zusammen kümmern. Drea selbst teilte den Scheidungs-Beitrag nicht – aber ein paar kryptische Nachrichten in ihrer Story lassen eine angespannte Situation vermuten.

Dass seine Follower über Ryans Trennungsnews verwundert sind, machen sie unter dem Beitrag der Babyverkündung deutlich. "Die Geburt deines Kindes und die Scheidung von deiner Frau in derselben Stunde zu verkünden ist verrückt" und "Ich bin verwirrt. Also seine Frau bekommt ein Kind und am Tag der Geburt gibt er bekannt, dass er sie verlässt? Das scheint mir sehr verwirrend und willkürlich zu sein", heißt es dort.

Henry Leo Garcia, Sohn von Boxer Ryan Garcia

Ryan Garcia im Juli 2021

Ryan Garcia im Oktober 2020

