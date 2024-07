Die Actionheldin Cheng Pei-pei stirbt im Alter von 78 Jahren

Die chinesische Schauspielerin Cheng Pei-pei ist tot. Wie unter anderem Variety berichtet, starb die Actionfilm-Ikone am Donnerstag in der San Francisco Bay Area. Die "Golden Swallow"-Darstellerin wurde 78 Jahre alt. Sie soll schon lange an einer degenerativen Gehirnkrankheit gelitten haben – ihr Hirn spendet sie an die medizinische Forschung. Auch anstelle von Blumen bittet Cheng um Spenden für das Brain Support Network. Sie hinterlässt vier Kinder – Eugenia, Jennifer, Harry und Marsha.

Im Netz meldeten sich bereits die ersten Fans zu Wort und trauern um Cheng. "Ruhe in Frieden, absolut legendäre Cheng Pei-pei, Star vieler Filmklassiker und eine bahnbrechende Kampfsportheldin", schreibt ein User auf X und ein anderer meint: "Oh nein, ich bin am Boden zerstört. Ruhe in Frieden, Cheng Pei-pei".

Cheng wurde 1946 in Shanghai geboren und zog mit 16 Jahren nach Hongkong. Dort begann sie, für das Shaw Brothers Studio zu arbeiten, das als Begründer der Kung-Fu-Filme gilt. Mit dem Actionfilm "Come Drink With Me" gelang ihr der Durchbruch. Ihre wohl größte Rolle spielte sie 2000 in dem Streifen "Crouching Tiger, Hidden Dragon". Der Film wurde mit vier Oscars ausgezeichnet und war die erste fremdsprachige Produktion, die mehr als 100 Millionen US-Dollar einspielte.

