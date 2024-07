Ex mit Messer gebrandmarkt? Das sagt Armie Hammer dazu!

Armie Hammer (37) wurde von seiner Ex Paige Lorenze unterstellt, sie mit einem Messer im Intimbereich gebrandmarkt zu haben. Zu diesem Vorwurf nimmt der Schauspieler jetzt bei "Piers Morgan Uncensored" Stellung – er erinnert sich jedoch ganz anders an die Situation als die Influencerin. "Es gab ein Szenario, über das wir vorher gesprochen haben, in dem ich mit einer winzigen Spitze den Buchstaben A nachgezeichnet habe, wie die Spitze eines kleinen Messers", gibt er zu. Von Brandmarken könne hier laut Armie jedoch kaum die Rede sein: "Ich meine, es gab nicht einmal Blut in dieser Situation. Es war mehr wie ein Kratzer..."

Es sei so ähnlich wie bei Paaren, die sich ihre eigenen Initialen tätowieren lassen, beteuert der "Call Me by Your Name"-Darsteller. Piers' Einwurf, dass eine Tätowierung und der Einsatz eines Messers doch noch zwei verschiedene Paar Schuhe seien, tut Armie damit ab, dass das in die Haut geschnitzte A "weniger dauerhaft" sei. Dennoch habe ihm das Erlebnis ein Gefühl von Macht gegeben. Er ist sich sicher: "Ich denke, für einige klingt es wahrscheinlich wirklich seltsam. Aber für manche klingt es wahrscheinlich wie eine sehr romantische Geste."

Neben der Messer-Aktion sah sich Armie noch mit schwerwiegenderen Vorwürfen konfrontiert. Der zweifache Vater wurde von mehreren Frauen der Vergewaltigung und des Missbrauchs beschuldigt. Die Anklage wurde von der Staatsanwaltschaft schließlich jedoch zurückgezogen und er begab sich in Therapie wegen seiner Drogen- und Sexsucht – mit Erfolg. "Ich war noch nie so glücklich wie in meinem ganzen Leben. Das Gute kommt nur, wenn man durch die Hölle geht", schwärmte er vor wenigen Tagen im "Club Random"-Podcast.

Getty Images Armie Hammer, Schauspieler

Getty Images Armie Hammer im November 2019

