Nach Anschuldigungen: Armie Hammer geht es besser denn je!

Armie Hammer (37) sah sich in den vergangenen Jahren mit einer Reihe von höchst unangenehmen Vorwürfen konfrontiert. Der Schauspieler wurde von mehreren Frauen der Vergewaltigung und des Missbrauchs beschuldigt – sogar Kannibalismus stand im Raum. Doch selbst von derart düsteren Spekulationen um seine Person lässt der "The Social Network"-Star sich nicht die Laune verderben. "Ich war noch nie so glücklich wie in meinem ganzen Leben", erklärt er nun im "Club Random"-Podcast und fügt hinzu: "Das Gute kommt nur, wenn man durch die Hölle geht." Die bösen Gerüchte dementierte er natürlich stets, gestand sich jedoch seine Drogen-, Alkohol- und Sexsucht ein – für diese begab er sich in Therapie.

"Die Therapie war für mich ein Lebenswandel. Ich brauchte eine Anpassung", schwärmt Armie. Er ist der Meinung, dass sich ohne die düsteren Anschuldigungen nie etwas in seinem Leben verändert hätte: "Mein Leben wäre genau so weitergegangen, wie es war, und ich weiß, dass das letztlich nur an einem Ort geendet hätte, und das ist der Tod." Durch die Vorwürfe musste der "Call Me by Your Name"-Darsteller auch beruflich eine Art Zwangspause einlegen – von der er nun langsam, aber sicher zurückkehren möchte.

2021 war der zweifache Vater von mehreren Frauen beschuldigt worden, explizite Textnachrichten über seine sexuellen Fantasien verschickt zu haben – unter anderem seien Vergewaltigung, Verstümmelung und Kannibalismus thematisiert worden. Nachdem diese Vorwürfe laut wurden, machten zahlreiche weitere Gerüchte im Netz die Runde. Schließlich stand eine Anklage gegen Armie wegen Vergewaltigung im Raum – diese zog die Staatsanwaltschaft nach ausführlicher Untersuchung jedoch im Sommer 2023 zurück.

Getty Images Armie Hammer, Schauspieler

Getty Images Armie Hammer, November 2018 in Hollywood

