König Charles muss Australienreise wegen Behandlung kürzen

Auf diese Reise hatte König Charles (75) lange gewartet. Nachdem bekannt geworden war, dass der britische Monarch an Krebs leidet, war zunächst nicht klar, ob er seine größte Dienstreise des Jahres überhaupt antreten kann. Aber er kann! Im Herbst soll es nach Down Under gehen. Allerdings wird der Trip anders aussehen als erwartet, denn seine Behandlung ist noch nicht abgeschlossen. Statt drei Wochen wird Charles jetzt nur zehn Tage unterwegs sein. Das bestätigt ein Palast-Insider gegenüber The Daily Beast: "Im Palast gab es viele Diskussionen darüber, wie viel Charles tun sollte. Es gibt viele Leute, die denken, dass eine lange Auslandsreise unklug ist, wenn man Krebs hat."

Ein ausschlaggebender Grund, dass es aber doch nach Australien geht, ist die Ungewissheit. "Das Problem ist, dass er weiß, dass, wenn er jetzt nicht als König nach Australien reist, das wahrscheinlich nie passieren wird", erklärt die Quelle. Das Land sei aber zu wichtig für das Commonwealth, um es nicht zu besuchen. Dass der 75-Jährige fahren kann, sei aber ein gutes Zeichen für seine Genesung: "Es ist klar, dass er nicht gehen würde, wenn er nicht auf dem Weg der Besserung wäre und seine Ärzte der Meinung wären, dass er es schaffen könnte – das ist ein sehr ermutigendes Zeichen."

Vergangenen Montag bestätigte der Palast, dass die Reise losgehen kann. Allerdings mit einer geringfügigen Änderung: Statt Neuseeland wird Charles zusätzlich Samoa einen Besuch abstatten. Wie viele Termine der Vater von Prinz William (42) wahrnehmen wird, hänge aber von seinen Ärzten ab. "Wie bei allen Terminen, die Seine Majestät in letzter Zeit wahrgenommen hat, wird sein Programm in beiden Ländern vom Rat der Ärzte abhängen und gegebenenfalls aus gesundheitlichen Gründen geändert werden", hieß es laut People in dem Statement. An Charles' Seite wird seine Frau Camilla (77) mitkommen.

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles und Königin Camilla zu Besuch auf Guernsey im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr davon, dass Charles' Reise verkürzt wurde? Ich finde, er hätte entweder ganz oder gar nicht fliegen sollen. Das ist doch super – er freut sich sicher, dass er überhaupt hinkann. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de