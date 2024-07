Trotz Krebsbehandlung: König Charles fliegt nach Australien

König Charles (75) bekommt von seinen Ärzten die Erlaubnis, im Herbst die größte Auslandsreise des Jahres zu unternehmen. Obwohl der Trip nach Australien und Neuseeland lange geplant war, war aufgrund der Krebsbehandlung des Monarchen bisher unklar, ob er wirklich so weit verreisen kann. Das hat sich nun offenbar geändert. Wie unter anderem People berichtet, bestätigt der Palast jetzt, dass der Staatsbesuch wie geplant stattfinden wird. Eine Änderung gibt es aber doch, denn Charles' Ärzte raten ihm derzeit, noch auf zu lange Reisen zu verzichten: "In enger Absprache mit dem australischen und dem neuseeländischen Premierminister und mit Rücksicht auf den Zeitpunkt und die Logistik wurde daher vereinbart, den Besuch auf Samoa und Australien zu beschränken."

Wie ein Sprecher des Palastes erklärt, konzentriert Charles sich aktuell immer noch auf seine Behandlung, weshalb die Reise nach Down Under zeitlich stark limitiert wurde. "Die Ärzte des Königs haben dazu geraten, die Reise Ihrer Majestät zu diesem Zeitpunkt nicht weiter zu verlängern, um der fortschreitenden Genesung Seiner Majestät Vorrang zu geben", erklärt die Sprecherin. Das Ärzteteam habe nach wie vor die Oberhand über die Termine des 75-Jährigen: "Wie bei allen Terminen, die Seine Majestät in letzter Zeit wahrgenommen hat, wird sein Programm in beiden Ländern vom Rat der Ärzte abhängen und gegebenenfalls aus gesundheitlichen Gründen geändert werden." Begleitet wird Charles von seiner Frau Camilla (76).

Nachdem Charles seine Krebsdiagnose erhalten hatte, konnte er recht schnell zu seiner Arbeit zurückkehren, musste aber kürzertreten. Die weite Reise nach Australien schien aber auf der Kippe zu stehen, denn seine Ärzte rieten wohl gänzlich dazu, auf den Trip zu verzichten. Doch der Sohn von Queen Elizabeth (✝96) blieb positiv und vor allem zuversichtlich. Wie ein Insider The Sun offenbarte, fühle er sich bereit, den wichtigen Besuch wahrzunehmen: "Der König kann es kaum erwarten, loszulegen, und er ist begierig darauf, mit der Arbeit fortzufahren."

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles III. und Königin Camilla, Royal Ascot 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles, März 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr davon, dass Charles im Herbst nach Australien reist? Das wird ihm sicher guttun! Ich glaube nicht, dass das so schlau ist. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de