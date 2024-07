Konzerte im Sommer: So luxuriös wird Adele in München wohnen

Anfang August wird Adele (36) für insgesamt zehn Konzerte in die bayerische Metropole München kommen. Während ihres Aufenthalts hier wird das Stimmwunder natürlich nicht in irgendeinem kleinen Hotel wohnen, sondern für sie wurde die "König Maximilian I. Suite" im Rosewood Hotel gebucht. Wie Mirror berichtet, kostet eine Nacht in den Räumen schlappe 30.000 Euro. Für diesen stattlichen Preis darf sich die Sängerin auf vier Schlafzimmer, sechs Bäder, ein Esszimmer und zwei eigene Terrassen freuen. Außerdem ist auch ein eigener Butler-Service inklusive.

Wie das Magazin weiterhin weiß, muss die Grammy-Gewinnerin trotz all des Luxus das Frühstück extra dazubuchen. Dafür hat sie allerdings einen Ausblick aus dem fünften Stock und einen offenen Kamin im Wohnzimmer. Adele wird den gesamten August in diesen Räumen verbringen, weswegen sie sich dort natürlich auch pudelwohl fühlen soll. Um das zu erreichen, lässt das Hotel die Suite nach den Geschmäckern der Sängerin umbauen. Das verrät ein Informant gegenüber Bild.

Die Konzerte sollen für die Besucher ein echtes Erlebnis darstellen. Deswegen baut die Stadt München auch eine neue Freilichtbühne, in die etwa 80.000 Menschen passen sollen – extra für Adele. Das bedeutet allerdings auch, dass es für die Sängerin ziemlich anstrengend wird, vor all diesen Menschen eine mehrstündige Show hinzulegen. Genau deshalb wird sie sich ab September auch einen langen Urlaub gönnen. Gegenüber ZDF meinte sie: "Ich möchte nach all dem eine große Pause machen und ich denke, ich möchte für eine Weile andere kreative Dinge machen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Adele, Musikerin

Anzeige Anzeige

MEGA Adele im Februar 2023 in Las Vegas

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Adeles Unterkunft in München? Echt übertrieben, aber sie kann es sich ja leisten... Mega! Sie soll sich ruhig mal etwas gönnen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de