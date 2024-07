"Mein Tank ist leer": Adele will keine neue Musik machen

Adele (36) braucht eine Pause! Seit fast zwei Jahren steht die britische Musikerin fast ununterbrochen auf der Bühne. Mit ihrer Dauerkonzertreihe in Las Vegas ist die Sängerin momentan ziemlich beschäftigt. Schon bald legt die "Set Fire To The Rain"-Interpretin noch mal nach: In München wird sie ab August einen ganzen Monat lang Konzerte geben. Doch danach ist erst mal Schluss, wie Adele gegenüber dem ZDF klarstellt. "Mein Tank ist im Moment ziemlich leer. Ich habe überhaupt keine Pläne für neue Musik", betont die Popikone.

Adele will sich eine Auszeit nehmen und ihre Zeit nicht mehr mit dem Musikmachen verbringen: "Ich möchte nach all dem eine große Pause machen und ich denke, ich möchte für eine Weile andere kreative Dinge machen." Durch die ganze Arbeit hat sie offenbar den Spaß am Singen verloren. "Ich singe nicht mal mehr zu Hause. Wie seltsam ist das denn?", begründet die 36-Jährige ihre Entscheidung. Auch aus der Öffentlichkeit will sich der Superstar offenbar erst mal zurückziehen: "Ich vermisse alles aus der Zeit, bevor ich berühmt war, am meisten wohl die Anonymität. Ich hasse einfach viele Seiten des Ruhms."

Offenbar weiß Adele auch schon ganz genau, wie sie ihre bevorstehende Freizeit nutzen will. The Sun berichtete vor wenigen Wochen, dass die Sängerin während eines Auftritts aus dem Nähkästchen plauderte. Die Musikerin erklärte auf der Bühne: "Sobald ich alle meine Verpflichtungen und alle meine Shows hinter mir habe, möchte ich ein Baby haben. Ich möchte ein Mädchen, weil ich schon einen Jungen habe." Adele und ihr Ex Simon Konecki (50) sind bereits stolze Eltern von Sohnemann Angelo (11). Nun scheint sich die Grammy-Gewinnerin neuen Nachwuchs zu wünschen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Adele Adkins im Februar 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Adele, Sängerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Adeles Entscheidung, eine große Pause von ihrer Musikkarriere einzulegen? Nicht gut. Ich werde sie vermissen. Gut. Sie sollte sich eine Auszeit nehmen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de