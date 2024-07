Lauryn Goodman trägt Kette mit Initialen von Ex-Affäre Kyle!

Lauryn Goodman und Kyle Walker (34) befinden sich derzeit in einem Rechtsstreit, in dem es um ihre gemeinsamen Kinder geht. Daher erschienen die beiden gestern vor Gericht. Auf Fotos, die OK! vorliegen, sticht dabei besonders ein Detail an dem Outfit der Influencerin ins Auge: Sie trägt eine Kette mit den Initialen "KW". Wofür diese stehen, ist nicht bekannt – jedoch sind es genau die Anfangsbuchstaben ihrer Ex-Affäre. Handelt es sich dabei um einen reinen Zufall oder trägt Lauryn den Schmuck, um Kyle eine unterschwellige Botschaft zu senden?

Vielleicht ist es auch keine der beiden Optionen. Die Buchstaben könnten nämlich tatsächlich auch für etwas anderes stehen: ihren Nachwuchs! Während der Liaison mit dem englischen Fußballspieler bekam die 33-Jährige zwei Kinder, ihren Sohn Kairo Walker und eine Tochter, die nur unter KW bekannt ist. Damit tragen ihre beiden Sprösslinge die gleichen Initialen wie ihr Vater – und könnten daher auch der Grund für Lauryns Kette sein.

Doch auch Kyles Accessoire lässt Spielraum für Interpretation: Der Nationalspieler stellte demonstrativ seinen Ehering zur Schau. Denn wie erst kürzlich bekannt wurde, hat ihm seine On-off-Frau Annie Kilner die langjährige Zweigleisigkeit mit Lauryn verziehen und gibt ihm noch eine Chance. Wie Mirror berichtete, sei es die diesjährige Europameisterschaft gewesen, die das Paar wieder zusammengeschweißt habe. "Trotz allem, was passiert ist, liebt sie es, Kyle beim Spielen zuzusehen und die Gesichter ihrer Kinder zu sehen, wenn sie ihn auf dem Spielfeld sehen", erklärte ein Insider.

Getty Images Lauryn Goodman, Influencerin

Getty Images Kyle Walker und Annie Kilner im Juni 2024

