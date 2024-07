Liebeskrise: J.Lo und Ben Affleck haben "tiefere Probleme"

Jennifer Lopez (54) und Ben Afflecks (51) angebliche Ehekrise bewegt ihre Fans – um die Flaute der beiden Hollywoodstars ranken sich jede Menge Gerüchte. Dem "Gone Girl"-Darsteller wird häufig unterstellt, er könne nicht mit dem Ruhm seiner Ehefrau umgehen und sei genervt von dem Bohei um die Sängerin. Alles Quatsch, behauptet nun ein Insider laut People: "Die Idee, dass Ben denkt, dass Jennifer zu berühmt ist und dass er nicht wusste, worauf er sich mit der Aufmerksamkeit für ihre Ehe einlässt, ist nicht wahr. Es gibt tiefere Probleme."

Vielmehr sollen ihre unterschiedlichen Charaktere für Reibereien gesorgt haben – der eine sei mehr introvertiert, der andere extrovertiert. In der Doku "The Greatest Love Story Never Told", die Anfang des Jahres veröffentlicht wurde, sprach Ben jedoch über seine Bereitschaft, auch mal über seinen Schatten zu springen. "Als wir wieder zusammenkamen, sagte ich: 'Hör zu, eines der Dinge, die ich nicht will, ist eine Beziehung in den sozialen Medien'", erinnerte sich der Schauspieler und erzählte weiter: "Dann wurde mir klar, dass es nicht fair ist, so etwas zu verlangen. Das ist so, als würde man einen Schiffskapitän heiraten und sagen: 'Nun, ich mag das Wasser nicht.'"

Schon vor einigen Wochen soll Ben seine Siebensachen gepackt und aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen sein. "Jen war entsetzt, als sie zurückkam und herausfand, dass Ben alles eingepackt hatte, während sie weg war", plauderte eine Quelle gegenüber Mirror aus. Zudem soll der Ex von Jennifer Garner (52) einige Sachen eingepackt haben, die J.Lo als ihr Eigentum ansieht – sie müsse nun "ihre Zeit verschwenden", um eine Bestandsaufnahme zu machen.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Ehepaar

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Mai 2023

