Jennifer Lopez war von Bens plötzlichem Auszug "entsetzt"

Schon seit Monaten wird behauptet, dass Jennifer Lopez (54) und ihr Mann Ben Affleck (51) in einer Ehekrise stecken. Die Gerüchte um eine mögliche Scheidung wurden befeuert, als der Schauspieler mit Sack und Pack die gemeinsame Villa verließ und in ein Mietobjekt in der Nähe des Hauses seiner Ex Jennifer Garner (52) und ihrer gemeinsamen Kinder zog. J.Lo sei deswegen "entsetzt" gewesen, denn sie war währenddessen in Europa und wusste nichts von dem Auszug. "Jen war entsetzt, als sie zurückkam und herausfand, dass Ben alles eingepackt hatte, während sie weg war", verrät jetzt ein Insider gegenüber Mirror.

Nach ihrer Heimkehr hatte die Sängerin eigentlich geplant, mit ihrem Partner über ihre derzeitige Situation zu reden. Dass Ben seine Siebensachen gepackt hatte, soll für J.Lo "wie eine militärische Operation" gewesen sein. "Für sie ist das ein echter Schlag ins Gesicht", betont der Informant außerdem. Laut ihm habe Ben ihr "einige Dinge weggenommen, die sie als ihre betrachtete, was sie sehr wütend macht": J.Lo fühle sich nun beleidigt und muss nun "ihre Zeit verschwenden", um eine Bestandsaufnahme zu machen.

Wie es wirklich um die Ehe der beiden Filmstars steht, ist aktuell nicht bekannt. Feststeht jedoch: J.Lo und Ben wollen ihr luxuriöses Eigenheim verkaufen – und zwar für den stolzen Preis von umgerechnet 62,6 Millionen Euro. Doch damit nicht genug: Auch von ihrer gemeinsamen Kunstsammlung nahmen J.Lo und Ben bereits im vergangenen Monat Abschied.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Ehepaar

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck, 2023

