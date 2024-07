Nach Babynews: Xander Stephinger meldet sich bei den Fans

Erst vor wenigen Tagen gab Xander Stephinger die erfreulichen Nachrichten bekannt: Er wird Papa. Gemeinsam mit seiner Freundin Lilly erwartet der Make Love, Fake Love-Star seinen ersten Nachwuchs. Auf Instagram meldet er sich nun zum ersten Mal zum Thema Baby seit der Bekanntgabe in seiner Story. In dem Video spricht er direkt in die Kamera, während er allem Anschein nach mit dem Fahrrad durch die Gegend radelt. "Ich wollte mich mal bei euch bedanken für die zahlreichen Glückwünsche und Nachrichten. Ich bin extrem happy und freue mich auch schon auf die Zeit", sagt er. Von Aufregung oder Nervosität gibt es keine Spur, die Reality-TV-Bekanntheit macht tatsächlich noch einen ziemlich entspannten Eindruck.

Die Baby-News verkündete das Paar ebenfalls über das Social-Media-Portal: Da teilte Lilly eine Reihe Fotos von sich und ihrem Lover sowie dem wachsenden Babybauch, die Xander sogleich teilte. Obwohl der Fußballfan und seine Partnerin sehr glücklich darüber sind, das freudige Ereignis mit ihren Fans teilen zu können, betonten sie auch: "Achtet auf eure Kommentare." Ihnen sei bewusst, dass nicht jeder auf der Welt zu ihrer Fanbase gehöre und viele Leute ihrer Beziehung kritisch gegenüberstehen. Doch "lass unser Baby daraus", appellieren die werdenden Eltern.

In der prekären Dating-Sendung hatte Xander nicht unbedingt viele Supporter unter den Zuschauern: Eigentlich hatte er als Vergebener an der Sendung mitgewirkt, doch im Laufe der Show betrog er seine damalige Freundin Lisa Postel mit Antonia Hemmer (24). Nach dem Ende der Staffel war es für Xander ein kurzes Hin und Her zwischen den beiden Damen, bis er im Mai dieses Jahres seine Beziehung mit Lilly öffentlich machte.

Instagram / mrs.lilly___ Xander Stephinger und seine Freundin Lilly

Make Love, Fake Love, RTL Xander und Antonia Hemmer bei "Make Love, Fake Love"

