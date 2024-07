Selten: Melania und Donald Trump tauschen Zärtlichkeiten aus

Böse Zungen zweifelten schon mehrfach die Liebe zwischen Melania (54) und Donald Trump (78) an. Die Welt kennt die einstige First Lady wahrscheinlich hauptsächlich mit versteinerter Miene. Umso überraschender ist nun der jüngste Auftritt des Ehepaares bei einer Wahlkampfrede in Milwaukee, Wisconsin. Nach der Rede ihres Gatten trat Melania kurzerhand auf die Bühne, um Donald einen Kuss zu geben, der ihr anschließend auch einen Schmatzer auf die Wange drückte. Aber damit nicht genug – der Politiker und die gebürtige Slowenin hielten am Ende sogar Händchen!

Ob hinter Melania und Donalds hemmungsloser Zuneigung eventuell ein ausgeklügelter Plan steckt? Immerhin stehen die Wahlen des US-Präsidenten im November auf dem Plan. Eventuell wollte die 54-Jährige ihrem Ehemann aber auch einfach nur den Rücken stärken. Denn Donald entkam vor wenigen Tagen bei einer Kundgebung in Pennsylvania nur knapp einem Attentat. Nach dem Schusswechsel meldete sich Melania mit beinahe rührenden Worten auf X: "Als ich sah, wie die Kugel meinen Mann Donald traf, wurde mir klar, dass mein Leben und das Leben von Barron (18) am Rande einer verheerenden Veränderung stehen."

Im Juni dieses Jahres plauderte allerdings ein Insider aus dem Nähkästchen und war sich sicher: Die Ehe von Donald und Melania ist nicht wahrhaftig! Die frühere Beraterin der Mutter eines Sohnes, Stephanie Winston Wolkoff, schrieb zu einem Ausschnitt der Show "The Apprentice" auf derselben Social-Media-Plattform: "Millionen Amerikaner sahen 'The Apprentice'. Donald war ein bekannter Name. Er brauchte eine Frau, die gut aussah und die Rolle der Mutter und Ehefrau spielte und ihn zum Star werden ließ. Melania zu heiraten und sie zum 'Vogue'-Cover-Model zu machen – das legitimierte sie beide."

Getty Images Donald Trump und Melania Trump im Juli 2024

Getty Images Donald Trump mit seiner Frau Melania

