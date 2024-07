In ärztlicher Behandlung: Lena Meyer-Landrut sagt Konzert ab

Besorgniserregende Nachrichten von Lena Meyer-Landrut (33). Nachdem die Sängerin aufgrund von gesundheitlichen Problemen in den letzten Wochen einige ihrer Konzertauftritte absagen musste, freuten sich ihre Anhänger, sie vor wenigen Tagen endlich wieder auf der Bühne zu bejubeln. Doch ihre Rückkehr war nur von kurzer Dauer. Wie ihr Team heute auf Instagram verkündet, muss sie nun schon wieder kurzfristig ihre Show absagen. Der Grund ist laut dem Statement abermals ihre gesundheitliche Verfassung: "Leider hatte Lena heute unerwartet einen medizinischen Notfall und musste den Auftritt schweren Herzens absagen. Sie befindet sich in ärztlicher Behandlung."

Wie schwer es der Sängerin fällt, ihre Unterstützer erneut zu enttäuschen, wird in der Stellungnahme ebenfalls betont: "Es bricht Lena das Herz, dass sie nicht spielen kann. Wir hoffen auf euer Verständnis in dieser Situation." Die erste extrem kurzfristige Absage von der 33-Jährigen gab es bereits Ende Juni beim Münchner Tollwood-Festival. Damals mussten ihre Fans schon auf die Sängerin verzichten, weil sich ihr Befinden drastisch verschlechterte. Ob es sich bei diesem abgesagten Auftritt in Ansbach um die gleichen gesundheitlichen Komplikationen wie damals handelt, ist derzeit nicht bekannt.

Bereits bei ihrem langersehnten Konzert in Plauen vor wenigen Tagen gab die "Satellite"-Interpretin auf der Bühne ehrlich zu, dass sie sich noch nicht wirklich fit fühle. Gegenüber dem Publikum sprach sie laut RTL offen über ihren aktuellen Zustand: "Ich habe das Gefühl, ich bin noch nicht auf 100 Prozent. Ich würde sagen, ich bin so auf 70 Prozent. Aber das reicht, um heute Abend mit guter Laune und positiver Energie mit euch hier zu sein."

Getty Images Lena Meyer-Landrut, Sängerin

