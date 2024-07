"Nicht auf 100 Prozent": Lena Meyer-Landrut feiert Comeback

Lena Meyer-Landruts (33) Fans haben auf diesen Moment lange gewartet. Nachdem die Musikerin mehrere Konzerte krankheitsbedingt absagen musste, steht sie nun endlich wieder auf der Bühne. Berichten von RTL zufolge hadert die "Traffic Lights"-Interpretin allerdings immer noch mit ihrer Gesundheit. Grundsätzlich gehe es ihr besser, jedoch gibt sie vor dem Publikum in Plauen zu: "Ich habe das Gefühl, ich bin noch nicht auf 100 Prozent. Ich würde sagen, ich bin so auf 70 Prozent. Aber das reicht, um heute Abend mit guter Laune und positiver Energie mit euch hier zu sein."

Der Fernsehsender berichtet, dass sich Lena während der Show häufig räuspern muss und mit Husten kämpft. Zur Linderung trinkt die ESC-Gewinnerin viel Tee. Immer wieder lässt sie ihre Fans wissen, wie wichtig ihr dieses Bühnen-Comeback ist. "Ich muss sagen, ich war vor heute sehr aufgeregt", gibt die Sängerin zu und fügt hinzu, dass sie die Absage der Auftritte in München und Wangen zutiefst bedauere.

Den Grund für den ausgefallenen Festivalauftritt in der bayerischen Landeshauptstadt verriet Lena auf Instagram. Dort erklärte sie in einer Story: "Mir ging es tagsüber schon nicht so gut und ich habe dann abends krampfartige Bauch- und Nierenschmerzen bekommen, musste mich kurz vor Showstart übergeben und bin dann in eine Klinik gebracht worden." Deshalb konnte das Konzert auch nur sehr kurzfristig abgesagt werden. Die Fans waren damals enttäuscht von der 33-Jährigen. Auf dem Social-Media-Account der gebürtigen Hannoveranerin beschwerten sich einige, da es keine Aussicht auf einen Ersatztermin gab.

Lena Meyer-Landrut im Mai 2024

Lena Meyer-Landrut, ehemalige ESC-Gewinnerin

