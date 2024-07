Laura Müller und der Wendler kommen nach Deutschland zurück!

Deutsche Fans können sich freuen: Michael Wendler (52) und Laura Müller (23) werden wohl bald wieder in ihrer Heimat sein! Das Paar lebt seit einigen Jahren in den USA, denn 2019 packten die beiden ihre Taschen und bauten sich ein neues Leben in Florida auf. Doch jetzt offenbart die Influencerin, dass es sie bald zurück nach Deutschland verschlägt. Ein bisschen lassen sie und der Sänger aber noch auf sich warten – denn auf die Frage eines Followers auf Instagram, wann es denn so weit sein wird, antwortet Laura: "2025".

Und was bringt die Auswanderer dazu, im nächsten Jahr ihre Heimreise anzutreten? Das fragt sich ebenfalls ein Nutzer. "Job und Freizeit", erklärt das OnlyFans-Model. Demnach werden sie und Michael ihr Zuhause in den Staaten wohl nicht aufgeben, sondern nur für eine bestimmte Zeit zurückkehren. Und erst kürzlich verriet Laura ein weiteres Detail zu ihrem Deutschlandtrip im Netz: Sie wird ihren Gatten am 6. September 2025 bei seinem Schlager-Comeback bei einem Konzert in Oberhausen unterstützen.

Bis dahin ist also noch ein wenig Zeit. Momentan ist es aber vermutlich sowieso etwas anderes, auf das sich die 23-Jährige und Michael freuen – sie erwarten wieder Nachwuchs! Wie Laura in der Fragerunde erneut betont, handelt es sich bei Kind Nummer zwei um ein absolutes Wunschkind. Den errechneten Geburtstermin und in welcher Schwangerschaftswoche sie ist, möchte sie nicht preisgeben, dafür enthüllt sie jedoch: "Unser Baby kommt in diesem Jahr!"

Thomas Burg Laura Müller und Michael Wendler bei DSDS

Action Press / Thomas Burg Michael Wendler und seine Frau Laura Müller

