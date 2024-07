"Wunschbaby": Laura Müller und Micha happy über zweites Kind

Laura Müller (23) und Michael Wendler (52) erwarten zum zweiten Mal Nachwuchs. Die schönen Nachrichten verkündeten die Wahlamerikaner jüngst ihren Fans. Nun verrät die Zweifachmama in spe weitere Details zur Schwangerschaft. "Wir sind überglücklich, noch mal Eltern zu werden und die ganze Reise noch mal erleben zu dürfen. Wir sind einfach sehr, sehr happy", schwärmt Laura in ihrer Instagram-Story und betont: "Es ist ein absolutes Wunschbaby, genau wie Rome." Zusätzlich bedankt sich die Influencerin für die zahlreichen Glückwünsche ihrer Fans und erklärt: "Wir sind überglücklich, dass wir endlich das Geheimnis lüften konnten."

Vergangenes Jahr im Juni durften sich Micha und die ehemalige Let's Dance-Kandidatin zum ersten Mal über gemeinsamen Nachwuchs freuen. In ihrer neuen Rolle scheint die 23-Jährige voll aufzugehen. "Ich kriege immer noch Nachrichten, was wir den ganzen Tag mit Rome machen. Ob wir ihn abgeben, in die Kita geben, einer Tagesmutter geben oder irgendwohin geben – nein", versicherte Laura vergangene Woche in ihrer Instagram-Story und stellte klar: "Ich wusste von Anfang an, dass wenn ich ein Baby habe, dann bleibt es nur in meiner Obhut. Er bleibt nur bei uns, ausschließlich. Er ist immer mit dabei."

Laura und der "Egal"-Interpret lernten sich 2018 bei einem Konzert in Berlin kennen. Der Schlagersänger war zu diesem Zeitpunkt noch mit seiner Ehefrau Claudia Norberg (53) verheiratet. Im Mai 2020 ließen sich die beiden jedoch scheiden – nur wenige Monate später ehelichte Micha dann seine 28 Jahre jüngere Frau in einem Standesamt in Florida. Eine kirchliche Hochzeit steht jedoch auch noch auf dem Plan. "Und zwar wollen wir uns auf jeden Fall auf den Bahamas mit unseren engsten Familienmitgliedern und Freunden noch mal das Jawort geben!", verrieten die beiden in ihrem Podcast "Die Wendlers" vergangenes Jahr.

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler

ActionPress Michael Wendler und Laura Müller bei den Dreharbeiten von DSDS

