"Schwiegertochter gesucht"-Ingo denkt über Testament nach!

Dem beliebten Schwiegertochter gesucht-Star Ingo (33) steht demnächst eine Magen-OP bevor. Das Ziel der Operation ist es, dass er einige seiner überschüssigen Kilos loswird. Nun überrascht der Fernsehliebling seine Follower jedoch mit Worten über seine Hinterlassenschaft. Wie es scheint, möchte er sich vor dem Termin noch absichern, falls etwas schiefgehen sollte! In seiner Instagram-Story verkündet er: "Ich werde heute mein Testament schreiben, für den Fall der Fälle."

Bei dem Eingriff handelt es sich um eine Routineoperation, sodass es eher unwahrscheinlich ist, dass ihm etwas zustößt. Aller Statistiken zum Trotz beruhigt es den TV-Star, wenn alles in trockenen Tüchern ist. So plant er schon jetzt jegliche Details und Prozeduren, die nach seinem Ableben durchgeführt werden müssen: "Es soll geklärt werden, wie die Beerdigung abläuft. Falls ich tot sein sollte, sollte dann auch im Testament stehen, was danach passiert." Seine Ehefrau ist von den Überlegungen jedoch so gar nicht begeistert und fordert ihn auf, seine Gedankengänge zu stoppen: "Du bist doof, hör mal auf!"

Der 33-Jährige und seine Liebste wünschen sich schon seit Längerem einen Schlauchmagen. Die Freude über den bestätigten Operationstermin von Ingo war bei beiden schließlich sehr groß. So teilt Annika auf ihrem Instagram-Kanal folgende Worte: "Ich freue mich so sehr für dich, mein Schatz. Am 22. Juli 2024 beginnt dein Leben 2.0." Sie hofft, dass sich ihr Traum von weniger Gewicht und einer besseren Zukunft nach dem Eingriff erfüllen wird: "Die Zeit nach der OP wird alles für uns verändern."

Instagram / annikapeters90 Annika und Ingo in Düsseldorf

Instagram / ingo_fanseite_official Annika und "Schwiegertochter gesucht"-Star Ingo

Wie findet ihr es, dass Ingo sich vor der OP solche Gedanken macht?



