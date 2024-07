Süß! Torrey DeVittos Verlobter Jared liest Baby im Bauch vor

Torrey DeVitto (40) und ihr Verlobter Jared LaPine schweben im Babyglück! Derzeit erwarten die Vampire Diaries-Bekanntheit und ihr Liebster den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Regelmäßig teilt die Beauty Eindrücke aus ihrer Schwangerschaft mit ihren Fans im Netz. Nun veröffentlicht die Schauspielerin eine süße Fotoreihe auf Instagram. Neben zahlreichen Babybauchfotos fällt den Usern besonders ein Schnappschuss ins Auge. Auf dem Foto sind die Beine der One Tree Hill-Darstellerin zu sehen, neben ihr liest der Filmproduzent aus einem 90er-Jahre-Buch vor. In ihrer Bildunterschrift erklärt Torrey: "Jared liest unserem kleinen Mädchen 'Gruselgeschichten im Dunkeln' vor."

Torrey und Jared kümmern sich schon jetzt offenbar ganz rührend um ihr Baby. Die süßen Neuigkeiten verkündete das Paar im Mai dieses Jahres. Dafür veröffentlichte die Schauspielerin einen Schnappschuss, auf dem sie ihren Verlobten in einem weißen Kleid auf einer Veranda verliebt anschaut. Gut zu erkennen ist dabei ihr kugelrunder Babybauch. Bei ihrer Ankündigung verriet die 40-Jährige auch direkt das Babygeschlecht. "Ein kleines Mädchen kommt in diesem November", verkündete das Model glücklich.

Schon bald dürfen Torrey und Jared hoffentlich ihr kleines Wunder auf der Welt begrüßen. Doch auch im letzten Jahr wurde es bei dem Paar nicht langweilig. Nach sechs gemeinsamen Monaten stellte Jared der Beauty die Frage aller Fragen. Im September ging er vor der gebürtigen New Yorkerin auf die Knie, wie ein Insider gegenüber Us Weekly ausplauderte. "Er hat ihr den Antrag zu Hause auf ihrer Farm in Michigan gemacht. Es geschah am Wochenende des Labor Days", verriet der Informant.

Instagram / torreydevitto Jared LaPine und Torrey DeVitto im Mai 2024

Instagram / jlapine17 Torrey DeVitto und Jared LaPine im September 2023

