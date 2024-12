Zu Papas Geburtstag: Torrey DeVitto teilt erstes Babyfoto

Monatelang hielt Torrey DeVitto (40) ihre Fans über ihre Schwangerschaft auf dem Laufenden, Anfang November wurde es dann aber still auf dem Social-Media-Account der Schauspielerin. Nun nutzt die Beauty den Geburtstag ihres Ehemanns dazu, um das erste Foto ihres Neugeborenen auf ihrem Instagram-Profil zu teilen. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an meinen Ehemann, den Mann, der jeden Tag all meine Träume wahr werden lässt", schwärmt sie zu einer Schwarz-Weiß-Aufnahme, auf der Jared die Kleine liebevoll im Arm hält. "Die größte Leistung, die ich je erreicht habe, war unserer Tochter einen unglaublichen Vater wie dich zu geben. Wir lieben dich so sehr", beendet Torrey ihren emotionalen Text.

Auch wenn der Pretty Little Liars-Star sich in den vergangenen zwei Monaten nicht mehr im Netz gemeldet hat, ist aufmerksamen Fans die Geburt ihrer Tochter wohl nicht entgangen. Im Gegensatz zu der Neu-Mama konnte sich der Baby-Papa nämlich nicht zurückhalten, die Welt kurz nach der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes zu informieren. "Lyle-Josephine Allina LaPine" schrieb er zu den allerersten Schnappschüssen direkt nach der Geburt. Er verriet nicht nur den Namen ihrer Tochter, sondern auch ihr Geburtsdatum: den 21. November 2024. Zu den niedlichen Fotos teilte Jared außerdem auch einen superemotionalen Text: "[...] In den letzten neun Monaten ihrer Schwangerschaft habe ich gesehen, wie meine Frau unser Baby in allem, was sie getan hat, an erste Stelle gesetzt hat. [...] Ich habe so ein Glück, dass ich zusehen und von der besten Mutter der Welt lernen darf. Was für ein besonderes Geschenk das ist und danke, dass du mich zum Papa gemacht hast!"

Seit 2023 ist der Vampire Diaries-Star offiziell mit Jared zusammen – im September desselben Jahres stellte er seiner Liebsten die Frage aller Fragen. Im Gegensatz zu ihrem Ex-Mann Paul Wesley (42) steht ihr neuer Partner nicht in der Öffentlichkeit. Mit ihrer Hochzeit ließen sie sich noch ein wenig Zeit. Erst ein Jahr später und damit nur wenige Monate vor der Geburt ihres Kindes gaben sich die werdenden Eltern bei einer intimen Zeremonie das Jawort.

Instagram / torreydevitto Jared LaPine nach der Geburt seines Kindes

Instagram / jlapine17 Torrey DeVitto und Jared LaPine im September 2023

