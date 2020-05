Eine Nachricht, die viele Fans ziemlich erfreuen dürfte! Die US-amerikanische Schauspielerin Torrey DeVitto (35) ist offenbar über ihre vergangene Beziehung hinweg. Vor knapp einem Jahr wurde bekannt, dass Torrey und ihr "Chicago Med"-Kollege Jesse Lee Soffer (36) wieder getrennte Wege gehen. Doch nun zeigt sich die hübsche Brünette frischverliebt: Sie überraschte ihre Fans jetzt mit einem zuckersüßen Schnappschuss im Internet!

Auf Instagram veröffentlichte sie vor Kurzem eine Aufnahme, auf der sie einen besonders schönen Moment während eines romantischen Spaziergangs auf einer blühenden Wiese festhielt. Sie präsentierte sich nämlich zusammen mit einem unbekannten Mann, den sie auf dem Bild küsst. Aufgrund der aktuellen Lage gingen die beiden Turteltauben auf Nummer sicher – denn auf dem Pic tragen beide einen Mundschutz. Zusätzlich tat der neue Mann an ihrer Seite auch alles dafür, um seine Identität zu schützen, so versteckt er sein Gesicht hinter einer dunklen Sonnenbrille. Auch Torrey macht bis jetzt ein Geheimnis daraus, denn sie verriet den Namen des Hotties noch nicht.

Und was sagen Torreys Fans zu dieser süßen Neuigkeit? Ihre Follower sind ganz aus dem Häuschen. "Das macht mich gerade so glücklich", "Wow, das sieht so wahnsinnig romantisch aus", "Ich freue mich so sehr für dich", lauteten nur ein paar der zahlreichen Kommentare.

Instagram / torreydevitto Torrey DeVitto, Schauspielerin

Instagram / torreydevitto Torrey DeVitto, Schauspielerin

Instagram / torreydevitto Torrey DeVitto, Schauspielerin



