"Pretty Little Liars"-Star Torrey DeVitto hat sich verlobt

Torrey DeVitto (39) will den nächsten Schritt gehen! Die Schauspielerin machte sich schon durch zahlreiche Film- und Serienrollen einen Namen. Unter anderem spielte das Model bei Pretty Little Liars und auch Vampire Diaries mit! Auch in der Liebe scheint es bei ihr richtig rund zu laufen: Seit einem halben Jahr geht sie mit ihrem Partner Jared LaPine durchs Leben. Jetzt hat sich Torrey verlobt!

Das berichtet ein Insider gegenüber Us Weekly. "Er hat ihr den Antrag zu Hause auf ihrer Farm in Michigan gemacht. Es geschah am Wochenende des Labor Days", erklärt die Quelle. Torrey habe damit gar nicht gerechnet – und das, obwohl sie schon darüber gesprochen haben! Eine Hochzeit sei derzeit allerdings noch nicht geplant.

Torrey und Jared haben sich vor rund sechs Monaten kennengelernt – durch einen Cousin von der 39-Jährigen! Seit Juni dieses Jahres schlichen sich dann auch nach und nach erste Schnappschüsse von den beiden als Paar auf ihre sozialen Netzwerke.

Instagram / jlapine17 Torrey DeVitto und ihr Freund im Juni 2023

Getty Images Torrey DeVitto, Schauspielerin

Instagram / jlapine17 Torrey DeVitto und ihr Freund im Juni 2023

