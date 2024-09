Schwangere Torrey DeVitto gibt ihrem Jared LaPine das Jawort

Torrey DeVitto (40) und Jared LaPine erwarten aktuell ihren ersten Nachwuchs. Bevor der kleine Spross allerdings das Licht der Welt erblickt, gingen seine beiden Eltern nun ganz still und heimlich den Bund der Ehe ein! Bereits am vergangenen Wochenende hat die Schauspielerin dem Filmschaffenden das Jawort gegeben. Einblicke in die Feierlichkeiten gewährt Jared nun in seiner Instagram-Story mittels eines Schnappschusses, welcher die frisch Vermählten im Glück schwelgend bei ihrer Hochzeit zeigt, während die Hochzeitsgäste im Hintergrund begeistert zusehen. Auch die gemeinsame Freundin der beiden, Brittany Mychael, teilte eine Serie von Schnappschüssen, auf denen das Paar unter anderem Hand in Hand zu sehen ist oder sich tief in die Augen blickt. In ihrem mit Spitze bestickten enganliegenden Hochzeitskleid ist Torreys runder Babybauch perfekt in Szene gesetzt.

Die Zeremonie fand in einem idyllischen Garten statt, und die rustikale Empfangslocation mit hohen Holzdecken verstärkte die romantische Atmosphäre. Brittany teilte auch Aufnahmen von der Feier, die die Gäste beim Tanzen und das reichhaltige Buffet zeigten. Der Verlobungsantrag selbst hatte Anfang September 2023 stattgefunden, als Jared seiner Liebsten während eines Spaziergangs auf einer Farm die Frage aller Fragen gestellt hatte.

Die Vampire Diaries-Darstellerin und Jared sind seit 2023 offiziell ein Paar. Fast ein Jahr später, im Mai 2024 hatten sie die freudige Nachricht verkündet, dass sie ihr erstes Kind erwarten, ein kleines Mädchen. Torrey feierte ihren Junggesellinnenabschied mit ihren Freundinnen, darunter "Chicago Med"-Kollegin Marina Squerciati, die Fotos von dem spaßigen Wochenende auf Instagram teilte. "Wir haben gelacht, wir haben geweint, wir haben Kunst, Yoga und S'mores am Lagerfeuer gemacht. Ich wünschte, ich wäre noch dort", schwärmte sie unter dem Beitrag.

Anzeige Anzeige

Instagram / jlapine17 Torrey DeVitto und Jared LaPine im September 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / marinasqu Torrey DeVitto und Marina Squerciati

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige