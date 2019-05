Bei Jesse Lee Soffer (35) und Torrey DeVitto (34) hat es sich ausgeturtelt! Die US-Amerikaner hatten sich 2015 am Set der Serie "Chicago Med" kennengelernt und danach auch in "Chicago P.D." zusammen vor der Kamera gestanden. Erst im vergangenen Sommer plauderten sie dann aus, dass sie mehr als nur Schauspielkollegen seien. Doch das ist nun Schnee von gestern: Jesse und Torrey gehen ab sofort wieder getrennte Wege!

US Weekly berichtete, dass die Serien-Stars freundschaftlich auseinandergegangen seien. Immerhin würden die beiden auch weiterhin am Set von "Chicago Med" zusammenarbeiten. Ein weiteres klares Indiz für die Trennung: Die Schauspielerin habe auf Instagram alle Fotos mit ihrem Ex von ihrer gemeinsamen Schottland-Reise im vergangenen Sommer gelöscht. Der "In Time"-Darsteller dagegen hat noch Pics von Torrey auf seinem Account online.

Sowohl Jesse als auch Torrey sollen jetzt Single sein. Für den 35-Jährigen war es übrigens nicht die erste Liebschaft, die am Set von "Chicago P.D." entstand: Seit 2014 führte der US-Amerikaner für etwa ein Jahr eine turbulente Beziehung mit Sophia Bush (36).

Getty Images Torrey DeVitto, Schauspielerin

Instagram / jesseleesoffer Torrey DeVitto und Jesse Lee Soffer in Schottland, 2018

Getty Images Sophia Bush und Jesse Lee Soffer, 2015

Wusstet ihr, dass sowohl Torrey als auch Sophia bei "Chicago P.D." gespielt haben? 509 Stimmen 393 Ja, das war mir bekannt. 116 Nee, ich gucke die Serie nicht.



