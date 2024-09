Torrey DeVitto ist von ihrer Schwangerschaft überwältigt

Torrey DeVitto (40) erwartet ihr erstes Kind und genießt ihre Schwangerschaft in vollen Zügen. Gegenüber Us Weekly spricht die Vampire Diaries-Darstellerin nun über ihr baldiges Babyglück. "Es ist definitiv das unglaublichste, erstaunlichste, wundervollste Erlebnis, das ich je hatte. Zu spüren, wie sie sich bewegt und tritt, ist wirklich überwältigend. Das ist etwas, das ich nie hätte begreifen können, ohne es selbst erlebt zu haben", plaudert die Schauspielerin aus. Doch die Beauty gibt auch offen zu, dass sie trotz aller Freude auch mit weniger schönen Dingen wie Schlaflosigkeit und Übelkeit zu kämpfen hat.

Über ihren Ehemann Jared LaPine ist die werdende Mutter nun umso glücklicher. Im Gespräch mit dem Magazin schwärmt Torrey: "Er unterstützt mich in jeder Hinsicht." Bei jeder Gelegenheit gebe er ihr Massagen und sorge dafür, dass sie sich nicht verrückt vorkommt. Die New Yorkerin habe schon früh gewusst, dass er ein toller Papa sein würde – und das vor allem aus einem Grund: "Er geht so wunderbar mit den Tieren um. Er ist so tierlieb." Gemeinsam betreiben die Turteltauben eine kleine Farm in Michigan.

Kurz bevor ihr Baby auf die Welt kommen wird, haben Torrey und Jared noch schnell eine Hochzeit veranstaltet. Am 14. September gaben sich die beiden das Jawort. Auf Instagram beschrieb der Pretty Little Liars-Star diesen Tag als den besten ihres Lebens. "Meinen besten Freund, den Mann meiner Träume, vor all unseren engsten Freunden und Familienmitgliedern an unserem Traumort zu heiraten, war ein absoluter Traum", ließ sie ihre Fans wissen.

Instagram / torreydevitto Jared LaPine und Torrey DeVitto im Mai 2024

Instagram / jlapine17 Torrey DeVitto und Jared LaPine im September 2023

