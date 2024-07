Suki Waterhouse und Robert bereiteten sich kaum auf Baby vor

Suki Waterhouse (32) und Robert Pattinson (38) durften Ende März ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt willkommen heißen. Seither schweben die Musikerin und der Filmstar im siebten Babyhimmel. Vorbereitet hat sich das Paar auf die Elternschaft nicht, wie die frischgebackene Mama nun im "The Run-Through with Vogue"-Podcast verrät: "Wir waren beide der Meinung, dass wir uns einfach überraschen lassen sollten. Wir wollen sehen, wie es ist und uns von der ganzen Sache überraschen lassen". Die ersten zwei Wochen seien "der absolute Wahnsinn gewesen".

Die Anfangszeit mit ihrem Neugeborenen haben sich für die "Good Looking"-Interpretin "wie ein Übergang" angefühlt: "Es fühlt sich einfach an wie eine neue Zeit, in die man eintritt und das Wichtigste für mich war, mich umzuschauen." Besonders "heilsam" sei es für sie gewesen, sich dabei an ihrer eigenen Mutter zu orientieren. "Dann erreicht man eine ganz andere Ebene des Verständnisses, wirklich", gibt Suki in ehrlichen Worten zu verstehen.

Obwohl sich die Beauty und die Twilight-Berühmtheit kaum auf die Elternschaft vorbereiteten, scheinen sie in ihren Rollen als Mama und Papa voll und ganz aufzugehen. Im Interview mit Us Weekly während der Pariser Fashion Week gab Robert einen kleinen Einblick in seine Gefühlswelt. "Wenn man ein Kind hat, fühlt man sich sehr alt und sehr jung zugleich", scherzte er und ergänzte ganz fasziniert: "Sie ist so süß!" Außerdem sei er von der schnellen Persönlichkeitsentwicklung seiner Tochter erstaunt – er habe das Gefühl, schon jetzt sehen zu können, wer sie ist.

Getty Images Suki Waterhouse, Sängerin

Getty Images Robert Pattinson, Filmstar

