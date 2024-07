Kind ist ein Mädchen: Suki Waterhouse weinte bittere Tränen

Suki Waterhouse (32) könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein: Im März durfte die Sängerin gemeinsam mit ihrem Partner Robert Pattinson (38) eine kleine Tochter auf der Welt begrüßen. Der Gedanke, ein Mädchen zu bekommen, löste bei Suki vor einigen Monaten jedoch noch Panik aus. Im Interview mit der britischen Vogue verrät die Musikerin, dass sie in dem Moment, in dem sie erfuhr, dass sie ein Mädchen bekommt, ihre Mutter unter Tränen angerufen hatte. "Ich dachte: 'Oh mein Gott, muss ich das auch durchmachen, was du mit mir durchgemacht hast?'", erinnert sich die Britin zurück. "Ich war einfach so ein kleines Miststück. Normalerweise erzählt [meine Mutter] gerne meine schrecklichen Teenager-Geschichten, aber sie meinte: 'Nein, nein, du warst großartig. Du warst fantastisch, du warst in Ordnung'", fährt Suki fort.

Bei ihrer Tochter handelt es sich um ein absolutes Wunschkind. Wie Suki verrät, habe sie gemeinsam mit Robert geplant, Nachwuchs zu bekommen. "Eines Tages sahen wir uns an und sagten: 'Wir sind so bereit, wie wir es nur sein können.' Ich dachte nur: 'Was kann noch mehr Chaos verursachen?'", erklärt die "Good Looking"-Interpretin. Während der Geburt sei der Schauspieler eine große Unterstützung für Suki gewesen. "Wie alle Väter war er sehr nervös, aber für jemanden, der eigentlich ein sehr ängstlicher Mensch ist, war er sehr ruhig. [Er] ist der Vater, den ich mir erhofft habe. Ich meine, ein Vater und seine Tochter? Es ist eine echte Liebesgeschichte", schwärmt die 32-Jährige.

Mit Robert scheint Suki den Mann fürs Leben gefunden zu haben. Das wollen die beiden angeblich auch bald amtlich machen. Wie ein Insider gegenüber People verriet, soll das Paar bereits seit einigen Monaten miteinander verlobt sein. "Sie sind verlobt. Sie wollen beide heiraten. Es ist wichtig für sie", plauderte die Quelle aus.

Getty Images Suki Waterhouse, Schauspielerin

Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson, 2023

