"So süß": Neu-Papa Robert Pattinson schwärmt von Tochter!

Im April wurden Robert Pattinson (38) und Suki Waterhouse (32) zum ersten Mal Eltern: Vor drei Monaten begrüßten sie ihre kleine Tochter auf der Welt. Für die diesjährige Dior-Fashion-Show in Paris kehrt der Twilight-Star nun zurück in die Öffentlichkeit. In der Stadt der Liebe verbringt der Brite jedoch nur einen Tag, wie er im Interview mit US Weekly deutlich macht. Der Grund: Er wolle so schnell wie möglich zurück zu seinem Sprössling. Doch wie geht es dem frisch gebackenen Vater? "Wenn man ein Kind hat, fühlt man sich sehr alt und sehr jung zugleich", scherzt der Schauspieler über das Elternsein und kommt dabei auch ins Schwärmen: "Sie ist so süß!"

Der gebürtige Londoner sei fasziniert von der schnellen Entwicklung der Kleinen. Denn obwohl sein Töchterchen erst wenige Monate alt ist, könne er schon jetzt ihren Charakter erkennen. "Ich bin erstaunt, wie schnell sich ihre Persönlichkeit entwickelt. Sogar mit drei Monaten denke ich schon: 'Oh... ich kann irgendwie schon sehen, wer sie ist'", erklärt der stolze Vater gegenüber dem Magazin.

Auch Suki sprach in der Vergangenheit ganz offen über ihre Erfahrungen als erstmalige Mutter. Die Elternschaft hält offenbar auch für die Sängerin die eine oder andere Überraschung parat. Denn ihre Tochter sorgt wohl immer wieder für ein wenig Verwunderung bei ihren Eltern. "Wer hätte gedacht, dass die liebste Gute-Nacht-Geschichte des Babys das Rezeptbuch für die Heißluftfritteuse ist, das mir bei einer Show in North Carolina zugeworfen wurde", scherzte sie vor wenigen Wochen auf X und fügte hinzu: "Das macht einen wirklich nachdenklich."

