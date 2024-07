"Unbeschreiblich": Renata Lusins Baby ist vier Monate alt!

Vor genau vier Monaten erblickte die Tochter von Renata Lusin (37) das Licht der Welt. Passend zu diesem besonderen Tag teilt die Let's Dance-Bekanntheit einen süßen Schnappschuss von ihr und ihrer kleinen Stella auf Instagram. Dabei hält die Tänzerin ihren Nachwuchs in den Händen und hebt ihn hoch – lachend strahlt sie ihr Kind an. "Die Zeit läuft so schnell. [...] Es ist einfach unbeschreiblich schön zu sehen, wie unsere Stella wächst und gedeiht", schwärmt Renata unter ihrem Beitrag.

In den vergangenen vier Monaten ist schon viel passiert, wie die 37-Jährige unter ihrem Post auf der Plattform beschreibt. "Gefühlt noch gestern konnte Stella die Augen nicht fokussieren und ihr Babynest sah noch viel zu groß aus für so ein Würmchen. Und heute ist sie schon so bewusst am Gucken, alles drumherum aufzunehmen und vor allem dem Papa die Augen zu verdrehen", erklärt die Neu-Mama. Dabei zählt sie Dinge auf wie "viel lachen", "keine Angst mehr vor Wasser" oder "Spielzeuge bewusst anfassen", die die kleine Stella schon dazugelernt hat. Dafür sei Renata "so dankbar", denn "nicht alles im Leben ist selbstverständlich."

Das Mama-Leben macht Renata eine Menge Freude. Schon vor einem Monat erklärte die Profitänzerin auf Instagram, wie sehr ihr die neue Rolle Spaß macht: "Deine Mama zu sein, ist das größte Geschenk in meinem Leben! Ich freue mich, diese Zeit so intensiv zu genießen und bin erstaunt, wie schnell die Tage verlaufen."

