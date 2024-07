Das stört Andrew Garfields Freundin Kate an ihrer Beziehung

Andrew Garfield (40) und seine neue Freundin Dr. Kate Tomas sind seit einigen Monaten ein Paar, doch die Öffentlichkeit reagierte nicht besonders freundlich auf ihre Romanze. In einem Interview mit Sunday Times kritisierte Kate die "frauenfeindliche Natur" des öffentlichen Interesses an ihrer Beziehung. "Es ist frustrierend, dass es immer interessanter ist, wenn eine Frau in einer Beziehung mit einem Mann ist, egal wie erfolgreich oder einflussreich sie selbst sein mag", sagt Tomas. Die selbsternannte "professionelle Hexe" und "spirituelle Mentorin" fügt hinzu: "Ich will nicht im Schatten von jemandem stehen."

Kate, die bereits viermal geschieden ist, spricht auch darüber, wie schwer es ist, seit sie mit dem "Spider-Man"-Star zusammen ist. "Die Paparazzi machen vielleicht 150 Fotos, und dann wählen sie die vier aus, auf denen man am schlimmsten aussieht", erläutert sie. Besonders schmerzhaft sei für sie die Kritik von anderen Frauen, die sie online erhält. "Nichts konnte mich darauf vorbereiten, dass mir tausende Frauen sagen, ich sei hässlich, unattraktiv und in jeder Hinsicht minderwertig", erklärte sie zuvor in ihrem Podcast "The Friday Emails".

Andrew und Kate machten ihre Beziehung im April dieses Jahres öffentlich, als sie bei einem romantischen Date mit Phoebe Bridgers (29) und Bo Burnham (33) in Malibu Händchen haltend gesichtet wurden. Interessanterweise war das nur zwei Monate, nachdem Garfield mit dem Sports-Illustrated-Model Olivia Brower beim Kuscheln gesichtet worden war. Was mit Olivia geschah, bleibt unklar, doch Andrew scheint nun sein Glück mit Kate gefunden zu haben.

Getty Images Schauspieler Andrew Garfield bei den SAG Awards 2022

Getty Images Andrew Garfield bei den Fashion Awards im Dezember 2023

