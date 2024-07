Keine Krise? Thomas und Lisa Müller genießen Italien-Urlaub

Lisa (34) und Thomas Müller (34) trotzen den Gerüchten. In den vergangenen Wochen gab es immer wieder Anzeichen für eine mögliche Ehekrise zwischen dem Fußballer und seiner Frau. Unter anderem löschte Lisa nacheinander einige ihrer gemeinsamen Pärchenfotos auf Social Media und brachten damit die Gerüchteküche zum Brodeln. Aktuelle Fotos, die Bild vorliegen, zeigen allerdings nun: alles Quatsch! Das Ehepaar genießt offensichtlich einen entspannten Urlaub im sonnigen Italien. Die Schnappschüsse zeigen Lisa und Thomas in lässigen Strandoutfits – die Reiterin im orangefarbenen Bikini mit einem Strohhut in der Hand. Ihr Liebster entschied sich für eine große Sonnenbrille, kurze Trainingshose, Langarmshirt und eine weiße Kappe auf dem Kopf.

Ihren gemeinsamen Urlaub wussten Lisa und Thomas bestens zu nutzen. Mit einem edlen Boot schipperten die Müllers über das kühle Nass vor der Insel Sardinien umher. Die Dressurreiterin liegt ganz entspannt auf dem Deck der Jacht und liest Britney Spears' (42) Biografie "The Woman in Me: Meine Geschichte". Von Zärtlichkeiten wie Küssen, Händchenhalten und Annäherungsversuchen zwischen den Eheleuten fehlt allerdings jede Spur. Fairerweise sollte aber gesagt sein, dass Lisa und Thomas auch schon stolze 15 Jahre miteinander verheiratet sind. Dass sich nach so einer langen Zeit nicht immer und überall angeregt unterhalten wird, ist dementsprechend nachvollziehbar.

Lisa muss sich aktuell sowieso mit einem ganz anderen Problem auseinandersetzen. Eigentlich wollte die Pferdeliebhaberin nur einen Schnappschuss aus dem Urlaub posten und posierte dafür in einem Bikini. Für dieses Bild erntete die 34-Jährige allerdings heftige Kritik. "Leider extrem offensichtlich, wie sehr da eine Essstörung kickt!", "Du musst einfach mal was essen. Das sollte auch kein Problem sein, wenn man viel trainiert" und "Kurz vor unterernährt", lauten nur drei von vielen weiteren hasserfüllten Kommentaren unter ihrem Instagram-Beitrag. Trotzdem erfreuen sich auch ein paar User einfach nur an dem Urlaubsfoto und wünschen den Müllers einen schönen Urlaub.

Instagram / esmuellert Thomas und Lisa Müller im Dezember 2020

Instagram / lisa.mueller.official Lisa Müller im Juli 2024

