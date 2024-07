Rufus Sewell hat seine Partnerin Vivian Benitez geheiratet!

Rufus Sewell (56) hat erneut Ja gesagt! Der Schauspieler, der zuletzt als Prinz Andrew (64) in dem Film "Scoop" zu sehen war, heiratete vor wenigen Tagen seine Partnerin Vivian Benitez. Auf den Fotos, die Daily Mail vorliegen, posiert der "Liebe braucht keine Ferien"-Star neben seiner Braut vor dem Manorbier Castle in Wales. Während Vivian ein weißes Hochzeitskleid mit Korsagentop und Tüllärmeln trug, wählte Rufus einen cremefarbenen Anzug mit schwarzer Krawatte. Die beiden haben sich in einer intimen Zeremonie das Jawort gegeben.

Im Dezember vergangenen Jahres fiel Rufus vor seiner 29 Jahre jüngeren Partnerin auf die Knie und bat um ihre Hand. Auf Instagram teilten die beiden dann wenig später einen Schnappschuss, auf dem Vivian ihre Hand mit dem Verlobungsring in die Höhe hält. "Bis dass der Tod (oder dass er mit seinen Außenschuhen weiter auf Badematten läuft) uns scheidet", witzelte die "Criminal Minds"-Darstellerin.

Für den 56-Jährigen ist es bereits die dritte Hochzeit. Zuvor war Rufus von 1999 bis 2000 mit der Australierin Yasmin Abdallah verheiratet gewesen. 2004 trat er dann erneut vor den Traualtar und heiratete die Drehbuchautorin Amy Gardner, doch auch seine zweite Ehe ging 2006 in die Brüche. Seit rund fünf Jahren geht der "Dark City"-Darsteller nun schon mit Vivian durchs Leben.

Instagram / vivv Rufus Sewell mit seiner Verlobte Vivian Benitez

Getty Images Rufus Sewell, 2023

