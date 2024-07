Angst vor Konsequenzen? Doku über die Sussexes liegt auf Eis

Das ZDF produziert derzeit eine Dokumentation, die einen Einblick in das Privatleben von Prinz Harry (39) und seiner Frau Herzogin Meghan (42) gewähren soll. Dafür reiste das Team nach L.A., um unter anderem die Nachbarn zu interviewen. Doch nun pausiert das Projekt. Wie ein Insider Express verrät, wollen die Produzenten sichergehen, dass auch wirklich alle Aussagen in der Doku einwandfrei sind: "Das Team will sicherstellen, dass alles, was über Meghan verwendet wird, korrekt ist. Jedes Detail wird überprüft und doppelt überprüft, um sicherzustellen, dass es rechtlich einwandfrei und sachlich korrekt ist." Offenbar soll zwar das ein oder andere über das royale Aussteigerpaar enthüllt werden – auf die Füße treten will man ihnen wohl aber nicht.

Harry und Meghan soll das Wissen, dass diese Doku gedreht wird, derweil ziemlich nervös machen. Laut einer weiteren Quelle sind die beiden in Sorge, dass Dinge ans Licht gelangen, die sie lieber geheim halten wollen. "Es gibt viele Dinge, von denen beide, vor allem Meghan, nicht wollen, dass sie an die Öffentlichkeit gelangen", betonte der Insider gegenüber OK! und fügt hinzu: "Es ist kein Geheimnis, dass beide ein buntes Leben führten, bevor sie sich kennenlernten. Und während Harry in seinem Buch über viele Fehler gesprochen hat, gibt es immer noch Dinge über Meghan, die wir nicht wissen." Die beiden seien nun sehr daran interessiert, die Vergangenheit auf sich beruhen zu lassen, um ihre jetzige Ehe nicht davon beeinträchtigen zu lassen.

Und dabei scheint es gar nicht die Intention des Films zu sein, die beiden in ein schlechtes Licht zu rücken. Im Gespräch mit Bild erklärte Regisseurin Ulrike Grunewald, was sie beabsichtigt. Es gehe viel eher um das "System Sussex". "[Wir wollen zeigen] wie es sich von der Organisation der Royal Family unterscheidet und welche Rolle dabei Gelder spielen, die auch aus Deutschland kommen. Ich glaube, dann verstehen wir auch, warum es zum Bruch von Harry und Meghan mit der Familie kam", erklärte die Journalistin. Das Paar lebe wenig transparent und sie habe den Eindruck, dass die "Angst vor Kontrollverlust" vorherrschend sei.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Lagos

Instagram / ulrike.grunewald.5 Ulrike Grunewald am Set einer ZDFroyal-Doku in London

