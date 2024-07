Heidi Beckenbauer gibt nach Franz' Tod erstes Interview

Franz Beckenbauers (✝78) Witwe besuchte am Wochenende das Benefiz-Golfturnier Kaiser-Cup in Bad Griesbach. Für stolze 33 Jahre lang war der Verstorbene Schirmherr des Events – bis zu seinem Tod vor circa sechs Monaten. Gegenüber RTL gibt seine hinterbliebene Ehefrau erstmals nach dem Ableben der Fußballlegende ein TV-Interview, in dem sie sichtlich emotional wirkt. "Zunächst sind das gemischte Gefühle. Klar, da kommen viele Erinnerungen hoch", erklärt Heidi während des Gesprächs.

Nach Franz' Tod wird der Kaiser-Cup nun zum Schweinsteiger-Cup umbenannt, da Fußballstar Bastian Schweinsteiger (39) fortan die Schirmherrschaft übernimmt. Heidi freut sich darüber, dass der einstige DFB-Kicker die Aufgabe ihres verstorbenen Ehemannes fortführen wird. "Basti ist ein toller Typ und ein fantastischer Fußballer. Ich könnte mir keinen besseren vorstellen!", schwärmt sie voller Zuversicht.

Wie geehrt der 39-Jährige ist, die Tradition fortzusetzen, die Franz in den 1980er-Jahren ins Leben gerufen hatte, erklärte er gegenüber Bild. "Es erfüllt mich mit großer Ehre, sein Nachfolger zu sein. Aber: Franz kann keiner erreichen. Seine Fußstapfen waren so groß, da passt keiner rein. Er war wirklich eine Lichtgestalt. Wenn ich ihm noch etwas sagen könnte, wäre es nur: 'Danke, Franz'!", äußerte sich der einstige Fußball-WM-Sieger auf rührende Weise zu dem gebürtigen Münchner.

Getty Images Franz Beckenbauer und Bastian Schweinsteiger 2009

Getty Images Bastian Schweinsteiger und Franz Beckenbauer im Jahr 2010

