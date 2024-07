Schweini ehrt Franz Beckenbauer (†78) bei Charity-Golf-Event

Am Wochenende fand der traditionelle Kaiser-Cup statt – ein Charity-Golf-Turnier, das Ende der 1980er-Jahre von Franz Beckenbauer (✝78) ins Leben gerufen wurde. Nach seinem Tod im vergangenen Januar setzt nun Bastian Schweinsteiger (39) die Tradition fort und widmet der Fußballlegende ein paar liebevolle Worte. "Es erfüllt mich mit großer Ehre, sein Nachfolger zu sein. Aber: Franz kann keiner erreichen. Seine Fußstapfen waren so groß, da passt keiner rein. Er war wirklich eine Lichtgestalt. Wenn ich ihm noch etwas sagen könnte, wäre es nur: 'Danke, Franz'!", erklärt er gegenüber Bild.

Dass Bastian die Schirmherrschaft übernimmt, ist ganz im Sinne der Franz-Beckenbauer-Stiftung. Der ehemalige Fußballprofi soll zudem einen großartigen Job während des Turniers geleistet haben – es heißt, er sei sympathisch, höflich sowie bodenständig gewesen und habe sich sogar Zeit für Interviews und seine Fans genommen. Auch Franz' Witwe Heidi Beckenbauer schien begeistert von dem 39-Jährigen. "Ich bin selten sprachlos, aber jetzt bin ich es. Das Wochenende war mega. Und was hätte Franz jetzt gesagt? 'Bleibt's gesund!' Das ist das Wichtigste", schwärmte sie.

Der Kaiser wird also in Ehren gehalten, ebenso wie zum Start der diesjährigen Europameisterschaft. Den Auftakt machte die deutsche Nationalmannschaft mit einem Spiel gegen Schottland. Nach einer imposanten Eröffnungsshow war es die Frau des verstorbenen Weltmeisters, die den acht Kilogramm schweren Pokal ins Stadion trug und mit Tränen in den Augen währenddessen sehr emotional schien. Als Tribut an Franz schickte Heidi dann noch einen Kuss in den Himmel – und rührte damit die zahlreichen Fans.

Anzeige Anzeige

Getty Images Franz Beckenbauer und Bastian Schweinsteiger 2009

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Beckenbauer im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr dazu, dass Bastian nun das Charity-Golf-Turnier übernimmt? Ich finde das sehr passend! Ohne Franz wird es nicht das Gleiche sein. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de