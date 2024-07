Im Privatjet: Paris Hilton reist mit den Kids im Partnerlook

Paris Hilton (43) hat aus ihren zwei Kindern Phoenix (1) und London ihre kleinen Klone geschaffen. Vor wenigen Stunden teilte das It-Girl ein süßes Video mit ihrer Community auf Instagram, auf dem sie es sich mit ihrem Sohn und ihrer Tochter in einem Privatjet gemütlich macht. Das Trio präsentiert sich dabei in den gleichen Outfits! Phoenix und London tragen jeweils einen hellgelben Schlafanzug, auf dem bunte Herzchen aufgedruckt sind – Mama Paris' Körper ziert eine Art Bademantel mit dem gleichen Design. Der Flieger wurde offensichtlich kurzerhand in ein wahres Decken-Paradies umgewandelt, wie der Hintergrund erahnen lässt. "Ich, wenn ich nicht nur ein, sondern zwei Babys zum Zwilling habe", schreibt die Hotelerbin zu dem Beitrag.

Paris' Fans scheinen sich über den niedlichen Clip der kleinen Familie sehr zu freuen. Sie hauen kräftig in die Tasten und lassen die Hotelerbin wissen, was sie von dem Video halten. "So niedlich, die süßesten Babys! Sie haben die beste Mami", "Mama-Traum! Paris, ich liebe es, dich so glücklich zu sehen. Du verdienst die ganze Welt, Süße! Ich bin so stolz auf dich. Die beste Mama" und "Ich liebe diese Seite von Paris, die sie in ihrer Mama-Ära zeigt", lauten beispielsweise nur drei von vielen weiteren Kommentaren.

Paris und ihr Mann Carter Reum sind glückliche Eltern ihrer zwei Kinder. Beide Kids erblickten per Leihmutter das Licht der Welt. Im Januar vergangenen Jahres durften die 43-Jährige und der Unternehmer ihren Sohn begrüßen – ihre Tochter ist nur zehn Monate jünger als ihr großer Bruder. Dass Paris ihre Kinder im Partnerlook zeigt, ist nichts Neues. Im Mai dieses Jahres verbrachte die kleine Familie eine schöne Zeit auf Hawaii. Den Urlaub hielt die Blondine auf Social Media fest und teilte dazu eine Reihe von Fotos, die Phoenix und London im gleichen Outfit zeigten. Die Kleidung wurde natürlich passend zur Insel im Hawaii-Muster gewählt!

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrer Tochter London Marilyn Hilton Reum

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrer Tochter London und ihrem Sohn Phoenix

