Superniedlich: Paris Hiltons Kids im Partnerlook auf Hawaii!

Paris Hilton (43) und Carter Reum sind stolze Eltern von zwei Kindern: Sohnemann Phoenix (1) und Töchterchen London. Aktuell gönnen sich die Hotelerbin und der Unternehmer eine sonnige Auszeit mit ihren Sprösslingen auf Hawaii. Auf Instagram teilt die zweifache Mama einige private Einblicke in den Urlaub im Pazifischen Ozean – und entzückt damit ihre Fans. Eine neue Bilderreihe zeigt Phoenix und London im stylishen Partnerlook: Während Ersterer einen Zweiteiler aus Hemd und Shorts trägt, hat Letztere ein Kleidchen mit demselben Hawaii-Muster an.

Bei den Fans der 43-Jährigen kommt der Partnerlook besonders gut an. "Ich liebe die passenden Outfits", "Das ist so schön", "Baby London sieht aus wie ihre Mami", lauten nur einige der begeisterten Nachrichten in der Kommentarspalte. Ein weiterer User schließt sich an und schwärmt: "Diese Fotos sind wunderschön. So glücklich, dein Glück in deinem Leben zu sehen. So eine tolle Frau und Mama!"

Im Januar 2020 hatten sich Paris und Carter verlobt – im November des darauffolgenden Jahres gaben sich die beiden während einer romantischen Zeremonie das Jawort. Anfang 2023 wurden die Eheleute zum ersten Mal Eltern: Der kleine Phoenix kam mithilfe einer Leihmutter zur Welt. Im Dezember desselben Jahres wurde ihr Liebesglück schließlich durch die Geburt ihrer Tochter London gekrönt. Sie wurde ebenfalls per Leihmutterschaft geboren.

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrer Tochter London und ihrem Sohn Phoenix im Mai 2024

Getty Images Paris Hilton und Carther Reum im Februar 2023

