"Schwiegertochter gesucht"-Star Ingo hat OP gut überstanden

Der ehemalige Schwiegertochter gesucht-Teilnehmer Ingo (33) und seine Frau Annika haben bereits seit Längerem vor abzunehmen. Da die Kilos jedoch einfach nicht purzeln wollen, legte sich die TV-Bekanntheit kurzerhand unters Messer und unterzog sich einer Schlauchmagen-OP. "Ingo hat so weit alles gut überstanden", gibt seine Liebste nun auf Instagram Entwarnung. Er sei zwar noch erschöpft und müsse sich ausruhen, ansonsten gehe es ihm aber gut.

Doch auch für seine Frau sei der Tag sehr nervenaufreibend gewesen, wie sie ebenfalls auf der Plattform erklärt – deshalb erhole sie sich zu Hause von der Aufregung, stehe aber sofort bereit, wenn etwas ist. "Wenn was ist, kann er sich melden oder den Schwestern auf der Station Bescheid sagen, dass sie mich anrufen", erklärt sie weiter. Kurz darauf postet sie ein Foto ihres Schatzes, auf dem er grinsend die Daumen hoch zeigt und kommentiert es mit den Worten: "Ich war gerade noch mal kurz bei Ingo. Es geht ihm den Umständen entsprechend gut."

Die vorherige Besorgnis der Reality-Bekanntheit scheint also völlig umsonst gewesen zu sein: Erst vor wenigen Tagen hatte Ingo seine Follower nämlich in große Aufregung versetzt. Damals verkündete er in den sozialen Medien, dass er sich absichern wolle, falls bei dem Eingriff etwas schiefgehen sollte: "Ich werde heute mein Testament schreiben, für den Fall der Fälle."

