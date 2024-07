Wegen Namensänderung: Amira Pocher schießt gegen Ex Olli!

Amira Pocher (31) kocht vor Wut! Seit ihrer Trennung von Oliver Pocher (46) im vergangenen Jahr lieferten sich die beiden Streithähne immer wieder einen öffentlichen Schlagabtausch. Zuletzt forderte der Komiker seine Verflossene auf, nach der Scheidung ihren Geburtsnamen wieder anzunehmen – das stieß der Moderatorin jedoch übel auf. Seither werde sie von Nachrichten seiner Follower bombardiert, weshalb sie sich stark unter Druck gesetzt fühle, wie sie in ihrem Podcast "Liebes Leben" erklärt: "Und da rede ich auch ganz bewusst von Olli, der kein anderes Thema mehr hat, außer diesem Namen, als würde ich nur davon leben. Und er weiß es doch am besten. Er weiß ganz genau, was der Plan ist. Und langsam glaube ich, das ist schon so geplant platziert, dass er das immer wieder sagt in der Öffentlichkeit, dass, wenn es dann passiert, er sagen kann: 'Nee, siehst du, wenn ich was sage, dann wird das auch so gemacht.'" Damit wolle er ihr bloß demonstrieren, wie viel Macht er habe.

Dass sie von der Berühmtheit ihres Noch-Ehemannes profitiert habe, wolle sie gar nicht abstreiten. Dass sie auch noch nach der Trennung im Showbusiness unterwegs sei, sei allerdings ihr eigener Verdienst, betont sie. In ihrem wütenden Monolog holt die Influencerin auch gegen Ollis Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (41) aus, die Amira nach der Trennung im gemeinsamen Podcast ersetzt hatte. "Wie viele Frauen hat Olli schon gehabt? Und jetzt schau dir mal sein Umfeld an. Wer profitiert gerade von Olli? Wer? Ich? Ich mache mein Ding. Wer profitiert von ihm? Da sagt niemand was", schießt sie gegen Sandy.

Zuvor hatte der Comedian in seinem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" erklärt, dass er "grundsätzlich dafür sei, dass sie den Namen wieder wechselt auf ihren ursprünglichen Namen". Das Argument, dass viele Frauen "so heißen wollen wie ihre Kinder", verstehe er nicht. "Wir sind ja ganz ehrlich, der Nachname ist ja deswegen für alle so interessant, weil er natürlich auch eine Marke ist", zeigte er sich überzeugt.

Anzeige Anzeige

AEDT/ActionPress Amira Pocher, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr verstehen, dass Amira sauer auf Olli ist? Ja, er hätte das Thema echt nicht öffentlich ansprechen müssen! Nein, ich verstehe Olli total! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de