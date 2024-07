Oliver Pocher wünscht sich Namensänderung von Ex Amira!

Die Scheidung von Oliver Pocher (46) und Amira (31) ist noch nicht durch – und trotzdem wünscht sich der Comedian, dass seine Ex ihren alten Nachnamen Aly wieder annimmt. In dem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" offenbart er gegenüber seiner Co-Podcasterin Alessandra Meyer-Wölden (41), dass er "grundsätzlich dafür sei, dass sie den Namen wieder wechselt auf ihren ursprünglichen Namen". Für viele Frauen sei ihr Standardargument, dass "sie so heißen wollen wie ihre Kinder – aber man heißt ja nicht wie sein Kind mit Vornamen", erklärt er und führt fort: "Wir sind ja ganz ehrlich, der Nachname ist ja deswegen für alle so interessant, weil er natürlich auch eine Marke ist."

Im weiteren Gespräch geht Oliver mit seiner Ex-Frau Alessandra auch darauf ein, wie sie die Angelegenheit mit dem Nachnamen bei ihrer Trennung 2014 behandelt haben. Die 41-Jährige hat drei gemeinsame Kinder mit dem TV-Star – ihr Nachwuchs trägt ebenfalls den Nachnamen Pocher. Doch für das Model gab es "keinen Grund zu diskutieren" und nahm direkt ihren alten Geburtsnamen wieder an. "Das ist immer noch meine freie Wahl. Warum soll ich denn deinen Namen weiterhin tragen? Ich wollte das ganz klar trennen. Ich finde es interessant, dass sich einige Frauen damit schwertun."

Ein Grund für Olivers Wunsch könnte der neue Partner von seiner Ex Amira sein. Die 31-Jährige hat erst vor wenigen Tagen ihre neue Beziehung mit dem "taff"-Moderator Christian Düren (34) bekannt gegeben. Für Oliver seien diese Nachrichten "natürlich trotzdem verletzend", wie er in einer vergangenen Podcastfolge von "Die Pochers! Frisch recycelt" zugab. In Gegenwart ihrer zwei gemeinsamen Söhne seien sie aber bemüht, sich nicht allzu viel von der Situation anmerken zu lassen. "Vor den Kindern verhalten wir uns hochprofessionell. Bisher ist alles in Ordnung", erklärte Oliver.

Getty Images Oliver Pocher und Alessandra Meyer-Wölden, 2023

AEDT/ActionPress Amira Pocher und Christian Düren auf der Berliner Fashion Week 2024

