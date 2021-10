Süße Fotos von Alicia Vikander (33) und ihrem Baby! 2017 gab die Schauspielerin ihrem Mann Michael Fassbender (44) auf Ibiza das Jawort. Über ihre Ehe sprechen aber weder die Schwedin noch der Deutsch-Ire in der Öffentlichkeit gern. So behielten sie auch Alicias Schwangerschaft für sich. Gerüchte um ein Baby kamen erstmals im August auf, als Michael mit einem Säugling gesehen wurde. Wenig später bestätigte Alicia ihr Elternglück. Nun wurde auch sie mit ihrem Sohnemann gesichtet.

Die Euphoria-Darstellerin war jetzt in Paris unterwegs – allerdings nicht allein. Mit dabei hatte sie auch ihren kleinen Sohn. Zusammen mit ihm genoss sie das gute Wetter der französischen Hauptstadt, ging mit ihm spazieren und setzte sich gemütlich in den Außenbereich eines Cafés. Immer wieder himmelte sie ihre kleine Begleitung währenddessen an.

Im September hatte die 33-Jährige die süßen Gerüchte bestätigt. Gegenüber People erzählte sie über ihr neues Leben als Mutter: "Ich habe jetzt ein ganz neues Verständnis vom Leben im Allgemeinen. Das ist sehr schön und wird meiner Arbeit in der Zukunft natürlich sehr zugutekomme."

LoveParis / MEGA Michael Fassbender am Set von "Irma Vep" in Paris

MEGA Alicia Vikander, Oktober 2021

Getty Images Alicia Vikander und Michael Fassbender 2016

